Jefferson Farfán y su motivación para seguir en Alianza Lima: “Quiero seguir dándole alegrías”

Jefferson Farfán jugó las dos finales ante Sporting Cristal en el 2021. Foto: Liga 1.

Jefferson Farfán es uno de los referentes de Alianza Lima gracias a su gran año en el 2021, donde también tuvo participación con la selección peruana. El delantero brindó una entrevista y habló distintos temas, como lo vivido en la presente temporada, sus nuevos objetivos y lo que espera en las Eliminatorias Sudamericana rumbo a Qatar 2022.

“Ahorita mi motivación es seguir dándole alegrías a mi club, este logro ha sido muy importante para el hincha por lo que hemos pasado. Esta Copa es súper especial para mí. Con la selección me encantaría volver a ir a un mundial”, declaró en RPP Noticias sobre su futuro y los objetivos que tiene.

“Es un sueño que tenía en mente, por eso regresé, por eso cuando conversé con los dirigentes les dije que mi sueño era en el momento llegar y ser campeón, era un sueño que tenía y gracias a Dios se consiguió. Se consiguió con un grupo maravilloso, un grupo hermoso y un cuerpo técnico increíble”, dijo sobre la previa antes de llegar al club de sus amores.

“Cuando las piezas del rompecabezas se arman como se tienen que armar, pasan las cosas que vivió Alianza Lima y más cuando el equipo entiende que todos deben empujar para el mismo lado”, comentó sobre el gran año del equipo en la Liga 1 2021, donde vencieron en la final a Sporting Cristal con un resultado global de 1-0 gracias al gol de Hernán Barcos.

“Es lo que suele pasar un futbolista, la prensa hace comentarios duros y uno tiene que saber sobrellevarlos, me ha tocado vivir en muchos casos esos comentarios pero tengo un entorno importante en mi vida que me han apoyado siempre”, declaró sobre el año irregular que vivió por la lesión que tiene en la rodilla, que no le ha permitido jugar noventa minutos en el año.

“Una linda comunicación con los jóvenes, llevo muy fácil a los jóvenes, hay mucha confianza, me joden muchísimo pero es lo lindo, que la gente te conozca como eres, yo llego como siempre he sido en todos lados”.

