Test viral: elige una figura y descubre cómo te ira en el amor

Elige una de las figuras de la imagen de este test viral y conoce si te irá bien o mal en el amor. Foto: Pinterest.

Amor en tiempos de Covid-19. Los tests virales circulan en redes sociales como Facebook, Twitter e incluso Instagram, y en muchos casos sirven para conocer nuestra personalidad. ¿Te animas a resolver la siguiente prueba a continuación? Es sencilla y te dará muchas sorpresas. Esta vez es algo nuevo, un acertijo. ¿De qué se trata?

Esta vez se trata de una imagen con dos figuras, lo que debes hacer es definir lo primero que has visto. Eso responderá a cómo te irá en el amor el próximo año y ver si tienes suerte o hay algo por mejorar en tu comportamiento o energía de tu interior que no logran captar una conexión con la persona flechada. Debes tomar nota de ello, porque abajo tendrás las respuestas a este test viral y ver si coinciden con lo que buscas. Suerte.

SOLUCIÓN DEL TEST VIRAL

Flores

Si esta figura llamó tu atención rápidamente, significa que no te sientes incompleta/o si no tienes amor, sin importar el tiempo que perdure tu soledad. Sin embargo, sí te gusta mucho irradiarlo hacia el prójimo. Porque eres una persona única en el sentido que amas escuchar y haces que los demás se sientas queridos por ti, comprensión y empatía van de la mano contigo. Por ello, siempre serás bien recibido donde quiera que vayas, sin importar lo que suceda. Esa imagen está marcada dentro de ti para los ojos externos.

Mujer

Atento. Si lo primero que viste fue esta figura, significa que eres una persona guerrera en el amor. No se rinde y luchará por aquella persona que te ha cautivado en lo más profundo de tu corazón, esa persona que fue capaz de romper la frase ‘jamás me volveré a enamorar’, pero lo consideras no correspondido.

Has pasado por muchas dificultades en tu vida, pero siempre luchas por conseguir lo mejor. A veces no tienes mucho amor cerca, pero eso no te impide disfrutar de tu presente. Vívelo y si no sucede como planeas, siempre hay un mensaje detrás. Ama con todo el corazón.

ORIGEN DE LOS TEST DE PERSONALIDAD

La psicología de los tests ha desarrollado las premisas de los procedimientos teóricos para el registro de cualidades psíquicas, que en parte han mantenido su vigencia hasta la actualidad. El reconocido psicólogo Cattel Mckeen (1890) es reconocido como el fundador de las pruebas diagnósticas, ya que con su libro ‘Mental Tests and Measurements’ es quien ha tenido una mayor influencia en el desarrollo de métodos.

Cattell, quien también introdujo el concepto de ‘testing’, quiso registrar toda la personalidad mediante una serie de 10 experimentos sencillos, fuerza de la mano derecha e izquierda mediante el dinamómetro, velocidad de reacción a estímulos tonales, velocidad asociativa en la denominación de 10 colores, etc.

Estos experimentos y las numerosas investigaciones de sus alumnos relacionados con ellos no fueron muy fructíferos ya que se basaron en una concepción muy primitiva de la psique humana. Cada cualidad individual de la persona se examina de forma aislada, pero lo que se examina no es adecuado para representar la unicidad individual de la personalidad o para representar uno de sus aspectos esenciales.

Se entiende que en la época del predominio en psicología de las representaciones elementales, el registro psicodiagnóstico de la individualidad del hombre tenía como objetivo el examen y acumulación de funciones elementales aisladas.

