Acertijo visual: ¿ubicas al hombre oculto en la imagen?

¿Logras ver al hombre que está oculto en esta ilustración de un perro? Solo el 1% puede resolver este reto viral. Foto: RadioMitre.

Los tests virales circulan en redes sociales como Facebook, Twitter e incluso Instagram, y en muchos casos sirven para conocer nuestra personalidad. ¿Te animas a resolver la siguiente prueba a continuación? Es sencilla y te dará muchas sorpresas. Esta vez es algo nuevo, un acertijo. ¿De qué se trata?

Esta vez se trata de un acertijo que a primera vista parece incomprensible. Sobre el qué se trata es una pregunta que muchos se han hecho. Sucede que en esta imagen hay un hombre, y el objetivo es simple: encontrarlo en el tiempo que tu desees. A pesar de no contar cuánto falta, el reto ha sido difícil ya que solo el 3% de los participantes han superado la prueba.

La imagen en cuestión publicada por RadioMitre, está compuesta por la ilustración de un perro. Es aquí en que tu capacidad visual debe entrar en manifiesto y encontrar con exactitud al hombre que aparece en este reto viral de hoy. Ponte a prueba y descubre tus habilidades sin necesidad de leer la solución líneas abajo.

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Bueno, ¿ha pasado más de un minuto y no lograste resolver el reto viral? Pues no te preocupes. No te sientas mal, para casi todos ha sido imposible resolverlo. A continuación, te damos a conocer la solución del acertijo visual. ¿Dónde se encuentra el dueño del perro? La respuesta era sencilla, solo hay que tener buen ojo y ritmo en estos retos.

Si se mira de cerca, en la imagen se puede ver la cara del hombre en medio. ¿Aún no lo ves? Fijate que en la oreja del perro está el sombrero del dueño y lo que parece una mancha abajo —ubicado en el ojo del animal— es el rostro del hombre. Ahí está la persona.

Aunque muchos usuarios dicen que ha sido el reto más difícil del año, muchos otros aseguran que les tomó solo segundos resolverlo. Sin importar a que grupo has pertenecido, compártelo en tus redes sociales con amigos, colegas y familiares para que vivan esta entretenida experiencia en tiempos de crisis. Buena suerte para la próxima.

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS LÓGICOS?

Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un enigma, encontrar el sentido oculto de una frase solo por vía de la intuición y el razonamiento. Eso no en virtud de la posesión de determinados conocimientos. La diferencia con las adivinanzas consiste en que estas, plantean el enigma en forma de rima y van dirigidas generalmente a públicos infantiles. Mayormente se usan de manera humorística.

ORIGEN DE LOS TEST DE PERSONALIDAD

La psicología de los tests ha desarrollado las premisas de los procedimientos teóricos para el registro de cualidades psíquicas, que en parte han mantenido su vigencia hasta la actualidad. El reconocido psicólogo Cattel Mckeen (1890) es reconocido como el fundador de las pruebas diagnósticas, ya que con su libro ‘Mental Tests and Measurements’ es quien ha tenido una mayor influencia en el desarrollo de métodos.

Cattell, quien también introdujo el concepto de ‘testing’, quiso registrar toda la personalidad mediante una serie de 10 experimentos sencillos, fuerza de la mano derecha e izquierda mediante el dinamómetro, velocidad de reacción a estímulos tonales, velocidad asociativa en la denominación de 10 colores, etc.

Estos experimentos y las numerosas investigaciones de sus alumnos relacionados con ellos no fueron muy fructíferos ya que se basaron en una concepción muy primitiva de la psique humana. Cada cualidad individual de la persona se examina de forma aislada, pero lo que se examina no es adecuado para representar la unicidad individual de la personalidad o para representar uno de sus aspectos esenciales.

Se entiende que en la época del predominio en psicología de las representaciones elementales, el registro psicodiagnóstico de la individualidad del hombre tenía como objetivo el examen y acumulación de funciones elementales aisladas.

