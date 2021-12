¿Por qué los perros dan vueltas en círculos antes de echarse?

¿Qué hace tu perro antes de acostarse? Esta curiosa reacción tiene una explicación y aquí te la contamos.

Uno de los momentos que más disfrutamos es cuando llega la hora de dormir y buscamos a nuestro "can-hijo" para acurrucarnos y poder descansar. Si eres de aquellos que tienen como costumbre compartir la cama con su perro, es posible que te hayas dado cuenta que estos realicen un pequeño ritual para echarse a descansar.

Si eres un dueño curioso, has podido preguntarte por qué tu perro da vueltas antes de echarse, ya sea en una cama, sofá o espacio que le has destinado para que se recueste. Esta no es una señal de alerta de que algo está mal con tu mascota. En las siguientes líneas te comentamos la razón de esta reacción que tienen y las posibles causas.

Toma en cuenta que cada perro es un mundo aparte, ya que su comportamiento dependerá mucho de su crianza, naturaleza y conductas aprendidas por sus similares. Además, un indicar que los diferencia es la edad que estos tienen y las actividades que realizan durante el día.

¿POR QUÉ TU PERRO DA VUELTAS ANTES DE ACOSTARSE?

Siguiendo la declaración que realizó la médico veterinaria Lynn Buzhardt a la revista 'Southern Living', los especialistas indican que el dar vueltas sobre sí mismo responde a un motivo ancestral o comportamiento heredado, basándose en que los lobos, como ancestros, también tienen este curioso comportamiento, de tal modo que los perros domésticos tienen esta predisposición genética a hacerlo de manera natural. Estas serían las causas de su reacción:

- Por instinto: si el perro empieza a enroscarse sobre su propio cuerpo lo que busca es protegerse de cualquier peligro. De esta manera consigue cubrir las zonas más débiles como su pecho o barriga y también mantiene su temperatura.

- Comodidad: imitando el comportamiento de los humanos, los perro también buscan la posición correcta para poder descansar. Esta es una de las razones por las que no lo verás recostado en cualquier parte, ya que elegirá la zona adecuada en la que su cuerpo se sienta cómodo. Si tu mascota dio varias vueltas antes de dormir y luego quedó tendido durante varias horas, solo fue señal de que buscaba un sueño más placentero.

- Marcar territorio: si vive con otros perros o mascotas, como gastos por ejemplo, que también suben a tu cama o comparten las mismas áreas, este buscará impregnar su olor en determinadas áreas para que los demás sepan que ese espacio le corresponde.

¿POR QUÉ LA MAYORÍA DE PERROS DUERME A LOS PIES?

Si compartes tu cama con tu perrito, este ha podido elegir la parte baja como su zona segura para poder descansar. Estar a nuestros pies cuando dormimos es interpretado como un comportamiento de alerta, ya que reaccionará rápidamente si algo pasa en tu vivienda o si alguien ingresa a tu habitación.

Otra zona segura para ellos es al costado de tu cabeza, otras razas suelen acurrucarse en el cuello de su dueño. Estas escenas conmueven a más de uno de los usuarios en redes sociales, ya que sus movimientos los realizan cuando estamos durmiendo, por lo que no vemos la escena.

Puedes usar tu celular o una cámara fija para poder ver qué hace tu mascota cuando no estás en la vivienda o mientras duermes. Lo que verás puede que te sorprenda por completo.

