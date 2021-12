Callao: Cientos de personas hacen largar colas y pasan la noche en los exteriores del Hospital Carrión para sacar cita

Foto: TV Perú Noticias Edición Matinal

Aproximadamente 200 personas, entre pacientes y familiares, se encuentran haciendo cola a las afueras del Hospital Alcides Carrión en el Callao. Muchos habrían llegado desde las 4 de la mañana o antes para poder sacar citas y ser atendido lo más pronto posible.

Según esquemas administrativos del hospital, los primeros días de cada mes es el momento en el cual se saca cita para ser atendido a lo largo de esos días. Sin embargo, las largas colas a las afueras de esta centro de salud llamaron la atención, especialmente porque en la cola nos solo se encontraban familiares de personas que necesitaban ser revisadas, sino también los mismos pacientes.

Las condiciones y capacidad en el hospital se vieron claramente sobrepasadas y muchos de los presentes denunciaban que no se les había confirmado que se atendería a todos.

DEMORA EN LA ENTREGA DE TICKETS

Un cartel a las afueras del mismo Hospital Alcides Carrión especificaba: “Solo se brindará atención a 300 personas diarias para la toma de citas en general”. A su costado, otra hoja especificaba que “Los 300 tickets para ingreso a admisión se entregaran en puerta 6 - Jirón Colina”.

Sin embargo, alrededor de las 7 de la mañana, aún no se había entregado ticket a todas las personas en la cola - o al menos a los 300 primeros. Noticieros que se acercaron al lugar en la misma mañana o incluso en horas de la noche denunciaron y evidenciaron la falta de administración.

Cámaras del noticiero de TV Perú (Edición Matinal) se acercaron en la mañana y conversaron con las personas esperando en la cola. Una mujer mostró que le entregaron el ticket con el número 195, pero antes de ello le habrían escrito otro número completamente diferente en el brazo. Supuestamente, estos representan su puesto en la fila; no obstante el de su brazo era el 163. “Qué pasó con esos 32 puestos”, cuestionó el señor detrás de ella.

Además, si bien en la puerta se indicaba que se entregarían 300 tickets, la señora del número 195 era la última en la cola en haber recibido el suyo. Cientos de personas detrás de ella seguían a la espera.

La señora misma indicó que se encontraba esperando porque ella presentaba dolencias en el estómago. También compartió que madrugó un día antes para sacar cita, pero no alcanzó un ticket.

“Ayer he estado 5 y media y no he alcanzado y ahora. Entonces no debería ser porque no solamente yo, toda la gente necesitamos, el pueblo necesita. Entonces tienen que dar para la gente que necesitamos”, denunció ante la cámara.

Además, otro hecho preocupante era que muchos pacientes y familiares se encontraban esperando cita desde días. Hubo el caso de pacientes que iban esperando más de un año; sin embargo, cada vez que se acercaban a la puerta les indicaban que regresen al día siguiente.

DENUNCIAN PROBLEMAS EN LA ATENCIÓN

La asignación de tickets y citas no sería el único problema que percibían los pacientes del Hospital Alcides Carrión. Una mujer en la cola, que aún no lograba obtener el ticket de atención administrativa, denunció ante las cámaras de TV Perú que en el hospital no había medicamentos.

Precisó que el hospital no entregaba de forma gratuita los medicamentos que se le recetaban, por lo que cada uno debía comprarlo en la farmacia del costado. Además, declaró que tampoco se estaban ofreciendo otros servicios médicos, como el de Rayos X.

Se recuerda que el Hospital Alcides Carrión actualmente está bajo la administración del Gobierno Regional del Callao y no del Ministerio de Salud (Minsa). Además, al igual que en otros establecimientos de salud, ya se estarían atendiendo todas las especialidades de manera regular. Esto luego de que, a raíz del inicio de la pandemia del COVID-19, se hayan detenido las atenciones en diversos consultorios ambulatorios y áreas del hospital.

SEGUIR LEYENDO