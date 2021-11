Spider-Man: No Way Home: colapsan paginas web de Cineplanet y Cinemark durante los primeros minutos de preventa

Spider-Man: no way home

¡No lo podían creer! A pocos minutos de iniciarse la pre-venta de la nueva cinta de Spider-Man: no way home las plataformas digitales de los cines Cinemark y Cineplanet colapsaron.

Así es, tal como muchos lo registraron, no pasaron ni cinco minutos y se les cayó su servidor, dejando sin entradas y con un mal sabor a decenas de usuarios que esperaron las 00:00 horas para adquirir su ticket.

Como se recuerda, desde este lunes 29 de noviembre se iniciaba la venta de entradas para la nueva cinta de Spider-Man, titulada No way home, la cual es muy esperada por los fanáticos de Peter Parker.

Cabe resaltar que días atrás, estas dos compañías de cine, habían anunciado por los cuatro vientos que se encontraban listos para iniciar la venta de los boletos para las primeras funciones de la cinta que pertenece a la parte 4 del UCM, pero llegado al momento, la sobrecarga de usuarios hizo que las plataformas cayeran.

Ante esto, en Twitter se llenó rápidamente de anuncios y videos de varias personas reclamando el mal servicio de estas plataformas y mostrando su incomodidad ya que posiblemente se quedarán sin una entrada. Cinemark y Cineplanet ya son tendencia a nivel nacional por la poca eficacia en su servidor.

SINOPSIS OFICIAL

Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, nuestro amigable héroe y vecino está desenmascarado y ya no puede separar su vida normal de su otro lado como un superhéroe. Cuando le pide ayuda al Doctor Strange, lo que está en juego se vuelve aún más peligroso, lo que lo obliga a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man.

¿QUÉ SIGNIFICA SPIDER-MAN: NO WAY HOME?

Después de “Homecoming” (De regreso a casa) y “Far from home” (Lejos de casa), llega la tercera entrega con Tom Holland bajo el título “Spider-Man: No Way Home”. La traducción al español es “Spider-Man: Sin regreso a casa”, lo cual apunta al viaje sin retorno que emprenderá el protagonista junto a Doctor Strange, luego de aterrizar en una realidad alternativa nunca antes vista en el UCM.

¿CUÁNTOS SPIDER-MAN HAY EN SPIDER-MAN NO HAY HOME?

Los aficionados de la saga cinematográfica han especulado durante los últimos meses sobre un presunto regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield a sus roles como Hombre araña. Como se recuerda, el primero dio vida a este personaje en tres películas, entre 2002 y 2007, dirigidas por Sam Raimi; mientras que su sucesor protagonizó dos filmes, estrenados en el 2012 y 2014.

Con el cameo de Aldred Molina, quien fue el villano Doctor Octopus en la segunda película de Maguire, y el adelanto del retorno del Duende Verde con el mismo estilo que lució Willen Dafoe en el cine, se espera con ansias que los otros Peter Parker puedan ayudar ahora a Tom Holland en esta nueva aventura. No cabe duda que Marvel y Sony mantendrán la sorpresa hasta su proyección en salas, por lo que, todo podría pasar en un Multiverso.

