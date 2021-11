Estrella Torres reveló que su novio se molestó por mensaje que le dedico a Tommy Portugal en su cumpleaños

La cantante de cumbia confesó que su amistad con su ex Tommy Portugal le molesta a su novio. (Foto: Instagram)

La cantante de cumbia Estrella Torres confesó que su pareja, Kevin Salas, se molestó un poco al leer el mensaje que le dedicó a su expareja Tommy Portugal el día de su cumpleaños.

Luego de su participación en El Artista del Año el pasado sábado 27 de noviembre, la cumbiambera conversó con la prensa y fue consultada sobre la dedicatoria al cantante y la reacción que tuvo su actual enamorado. Al principió señaló que no hubo problemas pero luego se retractó.

La exintegrante de Puro Sentimiento reveló que el modelo se incomodó y que tratará de alejarse un poco del cumbiambero. “¡Sí me pasé un poquito! Hay un cariño, todo eso, no lo veo nada de malo, pero de hecho que ahora tengo que desligarme un poquito de esas cosas, por respeto a mi nueva pareja”.

Asimismo, manifestó el por qué decidió realizar la publicación y que desde ahora en adelante tratará de llevar su relación amical con Tommy Portugal de una manera diferente, que no moleste a su pareja.

“La amistad sigue, las cosas no van a cambiar sino como que hacer las cosas públicas y guardármelas para mí. Lo hice porque justamente era el cumpleaños de mi hermana y obviamente quería unirlo todo en un solo mensaje entonces no lo vi con una mala intención”

Finalmente, recalcó que su relación se encuentra en su mejor momento. “Todo bien, estamos contentos”, indicó ante los medios de comunicación.

SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN EL ARTISTA DEL AÑO

Por otro lado, habló sobre su participación en el programa conducido por Gisela Valcárcel. La artista nacional dijo estar muy feliz por su desempeño en la competencia y los buenos comentarios que recibe.

“Estoy más tranquila y contenta por los resultados. También por mi esfuerzo que hice en la pista. Quiero seguir aquí y me encanta los retos que cada día nos ponen. Estoy contenta”, expresó para la prensa.

“Estoy súper contenta la verdad. Esto para mi es un sueño y tengo que demostrar todo, se lo prometí a mi familia. Anhelo mucho levantar esa copa y dar todo de mi”, agregó a su comentario.

Asimismo, se refirió sobre los comentarios negativos que estuvo recibiendo por parte del público luego de haber sentenciado a Ruby Palomino, pese a que fue la única que votó por ella en el versus que tuvo con Yahaira Plasencia el pasado 20 de noviembre.

“Yo ya me sentía mal terminando el programa, de hecho yo sabía lo que se iba a venir y cuando vieron lo que hice, la gente iba a comentar mal. Hubo muchos ataques, me bajoneo bastante, me dolía la cabeza pero tenía que apechugar”, manifestó la cantante.

¿CUÁL FUE EL MENSAJE DE ESTRELLA A TOMMY?

Estrella Torres sorprendió a sus seguidores al dedicar un emotivo mensaje de cumpleaños a su expareja, Tommy Portugal. Recordemos que la cumbiambera anunció el fin de su relación de siete años el pasado mes de agosto.

Pese a que ambos están haciendo su vida por separado, el cariño aún sigue vigente y es que la cantante lo demostró a través de sus redes sociales cuando decidió escribir en sus historias de Instagram unas palabras para el cumbiambero.

“Hoy es el día de dos personitas que quiero mucho... de mi hermanita Génesis Torres, mi bebita hermosa cumple 9 añitos. Te amo mi preciosa. Y de mi causa Tommy Portugal, ¡feliz cumpleaños, chato! Dios derrame muchas bendiciones en tu vida y proyectos. Se te quiere, sigue así con tu esencia”, se pudo leer junto a collage de fotos.

Por su lado, Tommy no dudó en responder el saludo y replicó la misma publicación. “Gracias, chatita, yo también te quiero”, sentenció.

(Foto: Instagram)

