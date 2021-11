Hernando Cevallos sobre reuniones de Pedro Castillo en Breña: “Ahí no hay ninguna cosa ilícita”

Hernando Cevallos, ministro de Salud, en conferencia de prensa del Consejo de Ministros ayer, 29 de septiembre. Foto: ANDINA/PCM

El ministro de salud, Hernando Cevallos, habló sobre el escándalo que se ha suscitado tras conocerse que el presidente Pedro Castillo se reunió con diversos funcionarios en su vivienda del distrito de Breña.

“Ahí no hay ninguna cosa ilícita, el presidente puede reunirse con los empresarios, con los gremios y con las personas que crea necesario. No siempre las reuniones del presidente (…) tienen que ser de carácter público, pero eso no tiene nada de ilegal”, explicó.

En esa misma línea, sostuvo que no es la primera vez que un mandatario conversa con un empresario. “Me parece que tiene todo el derecho de reunirse con empresarios y otras personalidades, no necesariamente frente a las cámaras de televisión”.

“Si tenemos la duda de con quien se ha reunido el presidente puede decirlo, no hay ningún problema. Creo que a esto se refiere la Defensoría, que, si hubiera alguna duda, el presidente podría explicar o decir con quienes se reúne”, explicó.

Por último, aseguró que “hay sectores que quieren utilizar políticamente absolutamente todo y desinformar para que la gente crea que estas son reuniones ilegales del presidente y esto no es así, de ninguna manera”.