Sobrino de Manuel Merino dice que es muy amigo de Adolfo Aguilar y ningunea a Alejandro Pino

Amigo de Adolfo Aguilar habla de Alejandro Pino. (Foto: América TV)

En la edición del viernes 26 de noviembre, Amor y Fuego difundió una entrevista que se le hizo a Alejandro Merino, sobrino del expresidente Manuel Merino. Aquí, el joven señala que es muy amigo del productor y minimiza al exintegrante de Esto es Guerra.

Aunque en un principio dijo que no lo conocía, segundos después no dudó en dar detalles sobre el tiktoker.

“La verdad no lo conozco, no sé quién es, tengo entendido que se llamaba César Pino y, en el 2019, se cambió su nombre a Alejandro como yo”, señaló Alejandro Merino.

Asimismo, se refirió a su amistad con Adolfo Aguilar, hoy jurado de El Artista del Año.

“Somos buenos amigos, hablamos un montón de todo y nos ayudamos mutuamente” , indicó.

“(Con Adolfo) Nunca hemos hablado del Chocolatito, como no me importa ese tema a mi, no lo tocamos” ; acotó Merino, quien también habló de los dos perros de Aguilar, a quienes - según dijo- los conoce desde que fueron adoptados, es por ello que les tiene un gran cariño.

RODRIGO GONZÁLEZ LE PIDE A ADOLFO AGUILAR QUE TENGA CUIDADO

Tras escuchar esta entrevista, Rodrigo González le recomendó a Adolfo Aguilar que tenga cuidado con Alejandro Merino, pues en una anterior ocasión ya se contactó con el conductor para contarle detalles del productor.

El presentador indicó que Merino quiere “fregar públicamente” a Adolfo, pues siente que es “un ex despechado”.

“A mí me suena a ex despechado, ¿qué quieres que diga? estamos todos pensando lo mismo. Ningún pata, ningún brother sale a decir eso. Siento que es un ex despechado, o le gustaba Adolfo o pasó algo con Adolfo”, indicó.

“Creo que tendría que seleccionar mejor con quién se junta, a quién le abre la puerta de su casa. Para mi, qué feo tener un ex así”, concluyó.

Como se recuerda, el programa Amor y Fuego ha vinculado en sus últimas ediciones a Adolfo Aguilar con Alejandro Pino. Por su parte, el productor no ha dudado en publicar una historia de Instagram donde aparece con el tiktoker, resaltando la amistad que tienen.

Alejandro Pino se pronuncia a través de Instagram. (Foto: Instagram)

ALEJANDRO PINO SE RETIRÓ DE ESTO ES GUERRA TRAS ACCIDENTE

El tiktoker Alejandro Pino, más conocido como Chocolatito, usó sus redes sociales para anunciar que decidió retirarse de Esto es Guerra para recuperarse del accidente que sufrió hace un mes durante la competencia.

Como se recuerda, desde que sucedió aquel accidente, Chocolatito no apareció más en el programa, y la producción tampoco se refirió sobre la situación de su salud.

Este 12 de noviembre, Alejandro Pino se pronunció al respecto a través den un comunicado en su cuenta de Instagram.

“Bueno chicos, cómo ya saben hace exactamente un mes sufrí una fuerte caída en una de las competencias de eliminación, la cual me sometió a un descanso médico obligatorio. Por suerte y como ya me ven, estoy muchísimo mejor, gracias a Dios, el golpe no pasó a mayores, pero dado el accidente tomé la decisión de abandonar la competencia por ahora. Ya que como muchos vieron me doblé muy feo la espalda y necesito darle el mayor fortalecimiento para más adelante no sufrir de dolores incómodos, seguido a seguir entrenando y preparándome muchísimo mejor”, se puede leer.

“Saben, y las personas que son cercanas mi mucho más, que esta experiencia ha sido la mejor y una de las que tanto soñé”, resalta Alejandro Pino en el comunicado.

AGRADECIDO CON SUS FANS

Asimismo, agradeció a todos su seguidores y compañeros de trabajo por expresarle tanto cariño.

“Agradecido por todo el cariño que recibo de todos ustedes, de mis compañeros de trabajo, de ProTV y EEG por estar ahí siempre, darme esta gran oportunidad que sin duda me han cambiado la vida para seguir luchando por mis sueño y seguir creciendo en lo que más amo hacer. Robarles una sonrisa y entretenerlos”, acotó.

“De corazón, muchas gracias. Yo estaré siempre acá”, concluyó el joven.