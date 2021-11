‘Yo Soy: Grandes Batallas’: imitadora de Gloria Trevi no aguanta más, se desploma y llora al recordar a su fallecida madre

Imitadora de Gloria Trevi recuerda a su fallecida madre durante presentación. (Foto: captura de Yo Soy)

Leonor Vargas, imitadora de Gloria Trevi, se enfrentó este 25 de noviembre con el consagrado Eduardo Franco en Yo Soy: Grandes Batallas. Sin embargo, antes de realizar los conciertos, la producción reveló por qué la participante se lució tan nerviosa en la gala anterior.

Su nerviosismo se debió a una triste historia. La joven contó que hace poco perdió a su madre, y no pudo contener la tristeza al recordarlo.

“Me puse nerviosísima, estaba con muchos sentimientos encontrados” , dijo Leonor en el detrás de cámaras.

Al ser consultada por cuál era el motivo, la imitadora de Gloria Trevi no pudo evitar conmoverse y su drama.

“Yo hace poquito perdí a mi madrecita de COVID, y entonces me vino todos esos recuerdo cuando en el 2012, mi madre con mi padre vinieron desde muy lejos para venir a verme, ya que ustedes la producción pudieron traerlos, y el hecho de saber de que ya no estaba aquí, pues me las aguanté y..”, dijo sin poder contener el llanto.

“Perdónenme pero yo se lo dedico a ella, yo sé que ella está feliz y orgullosa desde el cielo, disfrutando de esta gala. Yo voy a demostrar todo por ella y por todo el público que siempre me está siguiendo, de verdad que el apoyo es muy grande. Esto me va apoyar muchísimo y me va hacer mucho más grande, porque yo me lo he prometido y sé que lo voy a lograr” , señaló, intentando ser fuerte.

Tras difundir este video, Leonor se hizo presente en el escenario para canta El recuento de los daños. En todo momento, la joven se mostró conmovida y cantó con tal emoción que el jurado se quedó admirado.

Al finalizar la canción, la joven no pudo más y se dejó caer mientras lloraba. Cristian Rivero se le acercó y le preguntó si estaba bien, resaltando la “tremenda” presentación que había entregado.

El jurado señaló que tanta fue la emoción que transmitió que le creyeron totalmente su personaje, resultando ganadora de la batalla ante Pepe Saguma, imitador de Eduardo Franco.