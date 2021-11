Karen Schwarz lanzó coqueta frase a imitador de Ricardo Arjona y Katia Palma la enfrenta: “Tú tienes dos hijas”

Katia Palma enfrenta a Karen Schwarz por imitador de Ricardo Arjona. (Foto: captura de Latina)

En la última edición de Yo Soy: Grandes Batallas, Karen Schwarz no evitó rendirse ante los ojos del imitador de Ricardo Arjona, Sebastián Molina. Hecho que no toleró su compañera Katia Palma.

En un principio, la actriz cómica le preguntó a la conductora de TV si ella iba a estar en el set viendo a participante cantar, a lo que Karen señaló: “Obviamente”.

“Ya sabía, ya. Ven para que te la canten a ti”, respondió Palma, causando la risa de la exmodelo.

Tras decir esto, Karen Schwarz dio el pase al imitador de Ricardo Arjona con un peculiar comentario: “Cante con esos ojitos que me encantan. Vaya al escenario, señor” .

Katia no evitó mirarla con una sonrisa sarcástica. “Si Karen llega para ver el concierto. No la dejen entrar, por favor”, dijo la actriz.

De inmediato, la esposa de Ezio Oliva le preguntó: “¿Por qué? ¿Qué tienes tú que no tenga yo”. Palma no se dejó intimidar y, fiel a su estilo, le respondió: “Dos hijas”, dejando callada a la conductora, quien no le quedó otra que reírse.

IMITADOR DE RICARDO ARJONA COQUETEA CON KATIA PALMA

Este jueves 25 de noviembre, el imitador de Ricardo Arjona, Sebastián Molina, se enfrentó al imitador de Celia Cruz, Joseph Sanz. Mientras él cantó Señora de las cuatro décadas”, su contrincante se enfrentó con “La vida es un carnaval”.

Ambos dieron lo mejor de sí en el escenario, y sorprendieron sacando a uno de los miembros del jurado al escenario. Molina no dudó en invitar al set a una anonadada Katia Palma, quien sorprendida al escuchar su nombre, se levantó y se acercó al imitador.

Sebastián la sentó en una banca y no en cantarle, mientras se notaba el nerviosismo de la actriz. Este momento causó la emoción de los presentes.

IMITADOR DE CELIA CRUZ HACE BAILAR MAURI STERN

Por su parte, el imitador de Celia Cruz invitó al escenario a un efusivo Mauri, quien no dudó en bailar y moverse al ritmo de La vida es un carnaval. Miembros del jurado y público en general armar una gran fiesta con el show de la participante Joseph Sanz.