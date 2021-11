Dina Boluarte asegura que se quiere cometer un “golpe de Estado” desde el Congreso de la República

|Foto: Agencia Andina

Ante una semana compleja para el presidente del Perú, Pedro Castillo, este viernes apareció en un evento oficial Dina Boluarte, ministra de Desarrollo e Inclusión Social y vicepresidenta de la República. Se refirió al pedido de vacancia como un intento de golpe de Estado que se quiere llevar a cabo desde el Congreso de la República y dijo que el mandatario debe terminar sus cinco años de gobierno.

“Siempre he dicho, desde el primer minuto que el presidente Castillo ganó las elecciones, que los tambores de vacancia siempre han estado sonando desde la derecha. No nos van a permitir atender aquello que no se ha atendido en estos últimos 30 años, como agua desagüe, pistas, veredas, mejores hospitales, educación y salud”, sostuvo Boluarte.

No obstante dijo que confía en que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, no se va a prestar a ese juego del golpe de Estado como lo hizo Manuel Merino.

La funcionaria llamó al Legislativo a actuar con mesura, incluso llamó a reflexión a la congresista Patricia Chirinos, autora de la moción que busca la destitución de Castillo. Dijo que ella ha presentado este documento a título personal, casi sin pensarlo.

Recordó cuando recibió en su despacho a Chirinos en el mes de setiembre, donde abordaron temas de interés social, de ollas comunes, y le dijo que iba a apostar por la gobernabilidad, no se habló de vacancia. “Esos temas deben ser pensados y evitar estas crisis innecesarias”.

Boluarte pidió a los 130 parlamentarios que se aboquen a resolver los temas de país y no a estar en un conflicto permanente, porque eso no ayuda, no genera seguridad jurídica, económica y política. Cree que estos hechos nos hacen ver mal en el extranjero, como un país que no nos sabemos entender y donde no somos tolerantes.

Sostuvo que este juego del golpe de Estado es producido por la derecha, y por personas que no quieren moverse de su status quo. “Desde acá digo, que lo que no pudieron ganar en la urnas el 11 de abril y luego el 6 de junio, que no estén usando, entre comillas, el tema constitucional para dar un golpe de Estado a un gobierno democráctico. El pueblo ha dicho que Pedro Castillo sea el presidente los próximos cinco años”, expresó.

Respecto a las declaraciones del vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, en el sentido que evaluarían apoyar la moción de censura, Boluarte dijo que por la noche se rectificó. Señaló que no hay nada que evaluar, la bancada es una y ellos quieren seguir apostando por la gobernabilidad. No ocultó que le sorprendieron las declaraciones de Cerrón, pero es bueno rectificarse.

MEA CULPA

La vicepresidenta se mostró convencida que la moción de vacancia presidencial no llegará a los votos necesarios, inclusive cree que las personas que han firmado la moción de vacancia están reflexionando.

Sin embargo, también reconoció que el presidente Castillo tendrá que dar mensajes claros y oportunos en aras de poder gobernar el país en democracia y en orden.

“Lo que no estamos haciendo bien, hay que hacer un mea culpa, [debemos] comunicar lo que venimos haciendo como gobierno. Vamos a reunirnos con la prensa y empresarios para ponerlo sobre la mesa los temas”, manifestó.

Sobre el casi nulo diálogo de Castillo con la prensa, dijo que el presidente ha estado en actividades públicas declarando.

Por último, arremetió contra el excandidato presidencial y líder del partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Recordó que el también empresario ha estado detrás de una marcha nacional a favor de la vacancia presidencial. “Está coordinando con sus candidatos a las alcaldías y gobernaciones, están convocando a la marcha, está viniendo gente pagada con buses. Él no piensa en el país, piensa en sus intereses empresariales y personales”, apuntó.

Agregó que sería bueno que vaya a los asentamientos humanos y ayude a las personas más necesitadas, en lugar de estar gastando su dinero para promover la vacancia.

SEGUIR LEYENDO: