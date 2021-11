¿Por qué los perros lamen los pies de sus dueños?

“Yo soy tu amigo fiel”. Los perros y gatos han dejado de ser consideradas mascotas para convertirse en parte de nuestra familia, convirtiéndose en un miembro más, recibiendo el mismo cuidado y cariño que un humano, tomando en cuenta que, al no poder hablar, se dificulta entender lo que puedan desear en el día a día. También te puede interesar ¿Qué edad tiene mi perro en “años humanos”? Aprende a calcularla.

A causa de la pandemia, hemos podido reunir más tiempo en el día para convivir con nuestros perros, ya sea para divertirnos con ellos en el parque, salir a dar paseos o aprovechar la tarde o noche para tomar una merecida siesta. Si has sido observador, es posible que hayas notas una peculiar acción que hacen cuando se sientes cómodos y cerca a ti.

Si duermes con tu pequeño engreído, has podido notar que este lame la planta de tus pies, lo cual puede generarte cosquillas. Incluso, ellos pueden sorprenderte en el día, sobre todo si estás descalzo, para pasar tu lengua por tus pies.

¿POR QUÉ TU PERRO LAME TUS PIES?

Aunque parezca un hecho curioso, suele ser más común de lo que te imaginas. Según la publicación de HuffingtonPost, una de las razones por la que los canes actúan así es porque se sienten atraídos por el olor de nuestros pies, a causa de la feromonas y el sudor que emitimos. Nuestro aroma corporal es una señal para identificarnos y que ellos nos puedan reconocer.

La especialista Mar Ibáñez sostiene que “el olfato y la lengua son sus principales herramientas. Por eso, si tienen especial apego contigo quieren chupar algo que huela a ti”.

ERES PARTE DE ELLOS. El informe indica que este comportamiento puede ser interpretado como aceptación en su manada, además de ser una muestra de cariño y fidelidad, tomando en cuenta que esto hacen las madres con sus crías.

Otro factor a mencionar es que puede ser una llamada de atención para que les hagas caso o una señal de que necesitan realizar una actividad en la que necesiten de tu apoyo y concentración.

“Si el perro ve que le acaricias, le alabas o le mimas cuando lo hace, lo va a seguir haciendo y, posiblemente, con más frecuencia. Lo ve como una herramienta para conseguir algo. Podríamos decir que está a tus pies, literalmente, y que se va a mostrar sumiso y calmado contigo”, detalla Ibáñez.

Adicionalmente, la doctora Elisabeth Stelow, de la Universidad de California, señaló que este comportamiento también tenía un marcado carácter ansioso. “Puede ser un gesto que el perro está realizando para calmarse cuando las tensiones aumentan”.

Un hombre alemán de 63 años murió luego de desarrollar una extraña enfermedad que se produjo después de que su perro lamiera su cara.

Los médicos lo consideraron un caso raro, ya que no es frecuente que el ser humano llegue a contagiarse por el trato común de sus mascotas. El hombre fue tratado en cuidados intensivos, pero su salud continuó deteriorándose, desarrolló neumonía, falla hepática, sepsis severa y finalmente murió de insuficiencia orgánica múltiple, se detalló en un artículo publicado en el European Journal of Case Reports in Internal Medicine.

