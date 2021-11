Rubén Darío Insúa y el motivo de su salida de Binacional: “Quería ser campeón de la Libertadores y me dijeron que no había presupuesto”

El argentino tiene una trayectoria de 20 años como director técnico l Foto: Binacional

Rubén Darío Insúa estuvo de invitado en un programa televisivo nacional. Mucho más allá de su gran recorrido como jugador profesional, al argentino se le recuerda por su reciente paso en Deportivo Binacional. El técnico gaucho arribó a Juliaca en abril y a menos de un mes el ‘Poderoso del Sur’ anunciaba su destitución. ‘El Poeta’ dio a conocer los detalles de su salida abrupta de la Liga 1.

“Estuve tres semanas, la aspiración mía era ser campeón este año y posteriormente ser campeón de la Copa Libertadores, vimos al plantel, conversé con el presidente para ver la forma de reforzar al equipo, pero me respondieron que no había presupuesto. Luego de eso indiqué que no quería hacer perder el tiempo a nadie y me volví para Buenos Aires” , conto Insúa en el programa ‘La Entrevista’.

La instancia del exjugador de Independiente en tierras peruanas fue efímera. Su debut como técnico del ‘Bi’ fue con una derrota ante Deportivo Municipal. En la siguiente fecha empató a uno con Melgar y finalmente se despidió tras perder 2 a 0 con Alianza Lima. De esta forma solo pudo sumar un punto de los nueve posibles y esto llevo a la directiva del club a emitir un comunicado por sus redes sociales sobre la culminación de su contrato.

Binacional tuvo tres técnicos en la temporada presente.

Pese a la mala experiencia, el técnico de 60 años no descarta volver a dirigir en el balompié peruano. “Yo dirigía en cualquier club de cualquier país del planeta que coincida con mi forma de pensar y de trabajar. Creo que es más importante los clubes en los que uno trabaje que las ciudades o los países”, sostuvo.

CARRERA DEL ‘POETA’

Actualmente no se encuentra dirigiendo a un equipo, pero tiene una trayectoria de 20 años. Ha pasado por la liga ecuatoriana donde estuvo en Barcelona, Deportivo Quito, Nacional y Liga de Portoviejo. Asimismo, desarrolló su trabajo en clubes de su país como Ferro Carril Oeste, San Lorenzo y Talleres. Por último, tuvo un paso por Bolívar. Su principal logro desde el banquillo es ganar la Copa Sudamericana en el 2002 con los ‘Cuervos’.

Antes de asumir el cargo en el conjunto de Juliaca, tuvo un paso por el fútbol local. En el 2005 se puso el buzo de Alianza Lima y solo estaría cuatro meses por malos resultados, dejándolo en la séptima posición de la tabla acumulada. Luego de su salida, Wilmar Valencia aceptaría el puesto de técnico ‘blanquiazul’.

TRES TÉCNICOS EN LA TEMPORADA

Insúa no fue el primero en salir de manera apresurada en el excampeón nacional. Antes de su llegada, Luis ‘Puchito’ Flores fue echado después de jugarse las primeras dos fechas del torneo peruano. El estratega nacional sufrió dos goleadas ante Sporting Cristal (4-0) y Sport Huancayo (3-0). Y como los dirigentes han demostrado su poca paciencia y no creen en los ‘procesos’ terminaron despidiéndolo.

Posteriormente, llegaría Darío y también correría con la misma suerte. Carlos Desio asumió el reto de sacar a Binacional del mal momento. De los nueve partidos de la primera fase solo había sumado cuatro puntos. El director técnico argentino no lograría salvarlo del descenso. Si bien consiguió sacarlo del fondo de la tabla y colocarlo en la zona de repechaje. En el duelo por la revalidación ante Carlos Stein cayó por definición de penales.

Carlos Desio asumió el cargo en el mes de junio l Foto: Binacional

