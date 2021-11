Gustavo Dulanto lanza advertencia al Real Madrid: “Somos la Cenicienta, pero con el cuchillo entre los dientes”

Gustavo Dulanto espera ganar con el Sheriff al Real Madrid y pasar de fase de grupos. | Foto: Agencias

Este miércoles 24, el Sheriff Tiraspor de Gustavo Dulanto recibirá en Moldavia al Real Madrid por la fecha 5 de la fase de grupo de la UEFA Champions League. En ese sentido y con la consigna de conseguir los 3 puntos, el defensa peruano no se siente inferior y cree que si en el partido de ida en el Santiago Bernabéu salieron vencedores, lo pueden volver a hacer. Solo depende de ellos mismos y saldrán con todas sus armas para luchar por el pase a la siguiente etapa.

“Dependemos de nosotros para estar en octavos. Somos la Cenicienta, pero con vida, con el cuchillo entre de los dientes”, indicó el jugador peruano en una entrevista concedida al diario As.

Y es que el equipo de Dulanto es una de las grandes sorpresas de la presente edición de la Champions. Habiendo pasado por tres fases previas antes de llegar a la fase de grupos. En la primera fase derrotó al Teuta de Albania por un 5 a 0 global, al Alashkert de Armenia por 4 a 1 y finalmente al Estrella Roja de Serbia por 2 a 1.

DUELO ANTE REAL MADRID Y CLASIFICACIÓN

Además, en el primer partido ante el Real Madrid jugado en la capital española, dieron la sorpresa al vencerlo por 2 a 1, dando así el ‘batacazo’ en la máxima competición europea de clubes. No obstante, para el partido de vuelta buscará repetir la hazaña y hacerse con los 3 puntos. Incluso, lanzó una advertencia para el equipo ‘merengue’ pese a confesar ser hincha de este equipo. Además, hizo un repaso a los resultados que ha venido consiguiendo.

“Después del partido (ante Real Madrid) me puse a pensar en todo lo vivido. Lo que fue clasificarse para la Champions tras ocho partidos de fase previa. Y luego ganar al Madrid. Siempre soñé con jugar en el Madrid, no puedo negarlo. Me considero madridista. Por desgracia perdimos los dos partidos contra el Inter y le dije a mis compañeros, ‘hay que ponernos las pilas’. No sirve de nada ganar en el Bernabéu si luego no nos clasificamos para octavos o para la Europa League”, comentó el defensa que es uno los capitanes del elenco dirigido por el ucraniano Yuriy Vernydub.

Gustavo Dulanto celebrando tras victoria del Sheriff por 2 a 1 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. | Foto: REUTERS

POSICIÓN EN LA CHAMPIONS

Actualmente, el elenco moldavo se ubica en la tercera posición del grupo D con 6 puntos, a 3 del Real Madrid que es puntero con 9 puntos y a 1 del Inter de Milán que se encuentra segundo con 7 puntos. Por su parte, el Shakhtar Donetsk de Ucrania matemáticamente tiene una ligera chance de clasificar a la Europa League, aunque depende de otros resultados.

SIN DIFERENCIAS CON EL MADRID

Evidentemente, la diferencia es muy corta entre los tres primeros equipos, siendo el del peruano, el de menor jerarquía. Aún así, no se amilana ante esta situación y no cree que haya diferencia con los jugadores del Real Madrid. Justamente, contó una anécdota con Luka Modric que revela su espíritu deportivo. “hay una jugada (en el partido de ida) en la que Athanasiadis le gana un mano a mano a Modric, que del pelotazo le revienta la cara. Luka me pide agua, se la doy y me voy. Mi mujer me dijo que por qué no me quedé conversando con él. Yo sé lo que es Modric, pero cuando juego me olvido de quién está enfrente. Es lo que les digo a mis compañeros, que la única diferencia entre ellos y nosotros es el color y el escudo de la camiseta. Después de eso somos iguales”, señaló el espigado futbolista que ha estado en la mira de Ricardo Gareca para la selección peruana, pero por ahora no ha sido convocado.

