Concierto BTS en Los Ángeles 2021: ver precio de entradas y link de transmisión en vivo

Concierto de BTS en Los Ángeles también será online: fecha, precios y dónde comprar

Inició la cuenta regresiva para ver el concierto BTS Permission To Dance ON STAGE en Los Ángeles. Esta fecha es importante para el ARMY que se volverá a encontrar con los integrantes de Bangtan en un live. A continuación, te brindamos toda la información que necesitas saber para asistir de manera presencial o mirarlo de manera virtual.

¿QUÉ HARÁ BTS EN ESTADOS UNIDOS?

Atención, ARMY de todo el mundo. Los miembros del grupo Kpop ya se encuentran en Estados Unidos para poder cumplir con su agenda de eventos, entre ellos su aparición en The late late show de James Gorden, American Music Awards y la serie de conciertos que realizarán en el país de Joe Biden.

Los integrantes de Bangtan recibieron una ola de mensajes en redes sociales para darles la bienvenida al país. Recordemos que esta es su primera serie de conciertos presenciales en medio de la pandemia por coronavirus.

¿CUÁNDO ES EL CONCIERTO DE BTS?

Quienes quieran seguir el live de BTS, deben adquirir sus entradas para las siguientes fechas:

Cuatro espectáculos en total se llevarán a cabo en el SoFi Stadium el 27 y 28 de noviembre, además del 1 y 2 de diciembre. La segunda fecha será con transmisión en vivo para que aquellos que no puedan viajar, sigan en directo el espectáculo.

Quienes sigan el concierto de manera virtual, podrán apreciar cada momento en 4K, HD Multiview y HD single view.

¿CÓMO COMPRAR LAS ENTRADAS EN WEVERSE?

La venta de entradas para BTS Permission To Dance On Stage LA finalizará el 3 de diciembre, 1.29 PM KST / 2 de diciembre, 8.29 PM PT / 11.29 PM ET / 10.29 PM CT / 3 de diciembre, 9.59 AM IST / 4.29 AM GMT.

Los boletos solo están disponibles para el espectáculo del 2 de diciembre, que comenzará a partir de las 7:30 p.m. PT / 3 de diciembre a las 12:30 p.m. KST.

El día del concierto, los fanáticos irán a una página de transmisión en vivo y solo iniciarán sesión desde la cuenta de Weverse Shop verificada que usaron al comprar las entradas.

¿CÓMO VER CONCIERTO DE BTS 2021?

Para poder acceder a la transmisión en vivo del concierto virtual, deberás acceder a https://venewlive.com/concerts/bts-ptd-onstage-la/ por medio de una cuenta que tienes que crear en Weverse. Las entradas para este evento se han dividido para ARMY y oras para el público general.

Para aquellos que deseen ver la presentación en HD vista de una pantalla, deben pagar alrededor de 49.500 wones (aproximadamente 42 dólares). Aquí te enseñamos los pasos que debes seguir para realizar la compra segura por Internet:

PASO 1: crea una cuenta gratis en Weverse para comprar las entradas, la cual también servirá para el acceso a la plataforma VENEW.

PASO 2: descarga la aplicación de Werverse shop para poder realizar la compra de tu entrada, ya sea con membresía ARMY o para público general.

PASO 3: cuando hayas efectuado la compra del boleto, a tu cuenta creada llegará un código de validación con el que podrás acceder al concierto online de BTS.

¿CUÁNTO CUESTAN LAS ENTRADAS?

Las entradas para acceder a la transmisión en vivo de BTS estarán disponibles con estas alternativas, que incluyen HD Multi-view (solo membresía), vista 4K (solo membresía) y HD single view (para todas las ventas generales).

Los boletos con vista limitada de 4K tienen un precio de 59,500 wones ($ 50.30) para todos los titulares de membresías de BTS ARMY. Para HD-Multiview costarán 49,500 wones ($ 41.85) y para vista única HD costarán 49,500 wones ($ 41.85) la cual sale en venta general.

