BTS In The Soop 2: cómo ver serie online y capítulos completos sub español

Solo un verdadero ARMY ha visto todas las temporadas. El éxito de BTS (Bangtan) sigue acumulando millones de fanáticos alrededor del mundo. Como una opción para estar más cerca de ellos y mostrar un lado poco conocido de los siete miembros, se lanzó un reality show protagonizado por los ‘Idols Kpop’. Se llama BTS in the soop y ya está disponible la temporada 2. A continuación, te contamos todos los detalles que debes saber.

¿QUÉ ES BTS IN THE SOOP?

Si recién estás ingresando al mundo del Kpop de la mano del grupo BTS, este dato te va a interesas. Los famosos ‘idols’ coreanos sorprendieron a todos los integrantes de ARMY a nivel mundial con el lanzamiento de un reality show, en el que podemos verlos realizando actividades cotidianas lejos de los escenarios, además de permitirnos ver parte de su intimidad en la convivencia.

El éxito de la primera temporada causó que se estrene una segunda parte en el mes de setiembre del 2021 con la participación de V, Suga, Jungkook, Jin, RM, Jimin y J-Hope .

¿CÓMO Y DÓNDE VER BTS IN THE SOOP?

Te vamos a presentar todas las formas disponibles que puedes elegir para ver los capítulos completos sub español de este divertido reality de Bangtan Sonyeondan.

La emisión de los episodios tiene dos canales: verlo en vivo por JTBC en Corea del Sur o comprar la serie del programa en Weverse (para este último, el acceso a la segunda temporada de In the SOOP con BTS cuesta 27,99 dólares).

De manera no oficial, páginas en redes sociales dedicadas a Bangtan han compartido los episodios sub español de la temporada 1 y 2 en sus cuentas. (Como BangBlogtan)

BANGFLIX: VER EL NETFLIX DE ARMY

Hay una plataforma que ha cobrado popularidad en los últimos meses. Se trata de Bangflix, una página web similar en su diseño a la de Netflix. Podrás encontrar una infinidad de contendidos dedicado a BTS y a sus integrantes, desde episodios, entrevistas y conciertos.

Para ingresar debes elegir una de las imágenes de los miembros para acceder. Es totalmente gratis y puedes disfrutar de todo lo que ofrecen dedicado a la banda Kpop.

BTS ABANDONA SONY POR UNIVERSAL

El grupo surcoreano BTS ha firmado un nuevo acuerdo de distribución y comercialización con Universal Music Group, el mayor sello discográfico del mundo, dejando de lado a Columbia Records de Sony Music, dijo el viernes el representante de la banda musical.

Bighit Music de Hybe Co Ltd, que gestiona a BTS, no reveló los términos financieros del acuerdo, pero dijo que Universal y su sello discográfico estadounidense Interscope distribuirían y comercializarían la música de BTS en Estados Unidos y otras regiones.

El acuerdo amplía la actual asociación de la compañía de entretenimiento con Universal, en su intento de impulsar la popularidad de la música K-pop en todo el mundo.

La banda de siete miembros ha cosechado millones de seguidores en todo el mundo desde su debut en 2013, logrando colaboraciones con grandes nombres como Coldplay, Steve Aoki y Halsey.

¿SABES QUÉ SIGNIFICA ARMY?

Si admiras la música de este grupo nacido en Corea del Sur, debes saber que estas siglas significa “Adorable Representative M.C for Youth”. El término “M.C” para los raperos significa “maestro de ceremonia”. Un término especial para los raperos de un alto nivel.

ARMY, en su traducción literal significa ejército, por lo que simboliza la cantidad de fans que tienen en todo el mundo.

MIEMBROS DE BTS

JIMIN - (Nombre: Park Jimin o “Sabiduría y estará más alto que el cielo”)

J-JOPE - (Nombre: Jung Ho Seok o “Se extenderá por todo el país”)

SUGA - (Nombre: Min Yoon Gi o “Crece bien y vive la vida bien”)

TAEHYUNG - (Nombre: Kim Tae Hyung o “Todo estará bien, incluso frente los momentos difíciles”)

JIN - (Nombre: Kim Seok Jin o “Gran tesoro”)

RM - (Nombre: Kim Nam Joon o “Genio del sur”)

JUNGKOOK - (Nombre: Jeon Jung Kook o “Centro o los pilares de la Nación”)

