Pedro Aquino sería baja con América por lesión; Santiago Baños culpó a la selección de Perú del problema

Pedro Aquino se perderá la liguilla después de lesionarse en su llamado a la selección de Perú durante esta Fecha FIFA (Foto: Archivo)

Las convocatorias de la selecciones nacionales por fechas FIFA siguen teniendo repercusiones negativas en diversas plantillas de la Liga MX. En esta ocasión se confirmó que Pedro Aquino, mediocampista peruano del Club América será baja por lesión con los azulcremas por el resto del torneo, por lo que se perderá la próxima liguilla del futbol mexicano.

La noticia la reveló el propio Santiago Baños, presidente deportivo del club de Coapa en entrevista para Marca. El directivo dejó claro que desde la institución les hicieron saber a los integrantes del cuerpo técnico de Perú que el jugador llevaba varias semanas con problemas físicos, por lo que era importante cuidarlo y no arriesgarlo.

“Por eso no jugó la final contra Monterrey y luego contra Cruz Azul, lo cuidamos contra Rayados otra vez […] Mandamos los reportes y estudios a la Selección de Perú, les hicimos saber que no estaba al 100, que lo cuidaran, que teníamos la Liguilla. No podíamos negarnos a que viajara, es obligatorio. Pedimos que lo regresaran, pero hicieron caso omiso y nos dieron la razón, terminó lesionándose. Una falta de respeto hacia el club”, expresó Baños.

Pedro Aquino se lesionó durante la jornada eliminatoria de la CONMEBOL (Foto: El Universal)

El equipo americanista se plantea recurrir a los organismos correspondientes para quejarse por la situación del futbolista y de su selección, sobre todo teniendo en cuenta que el combinado sudamericano anteriormente ya había descuidado la integridad del jugador de las Águilas para darle prioridad a los intereses de la selección.

“Ya lo habían hecho en la fecha FIFA de octubre. Veremos cuáles son las opciones para recurrir a la FIFA, Me da mucho coraje que sean tan irresponsables y que no tomen a consideración las partes, sabíamos que estaba lastimado y no lo tomaron en cuenta. Se preocuparon por ellos mismos”, comentó el directivo azulcrema.





Información en desarrollo*