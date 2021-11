Vladimir Cerrón sobre congresistas que buscan vacar a Pedro Castillo: “Solo los detiene la opinión pública”

Vladimir Cerrón en contra de una eventual vacancia a Pedro Castillo. Foto: Andina

El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ensayó una teoría sobre la vacancia presidencial contra el presidente Pedro Castillo. Esto tras la iniciativa de la parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos, esta mañana en el pleno del Congreso de la República.

Según publicó en su cuenta de Twitter, el exgobernador de Junín sostuvo que sacar a Castillo del poder siempre ha estado en la agenda de la oposición y solo los detiene que la opinión pública “no aprueba tal medida”.

“En realidad, aunque la derecha lo niegue, la vacancia presidencial sí está en su agenda, solo los detiene la opinión pública que mayoritariamente no aprueba tal medida, pero trabajan para revertir esa barrera”, manifestó esta tarde Cerrón.

Por su parte, la congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, informó a la ciudadanía que la bancada de Avanza País desconocía que una de sus miembros tenía listo un pedido de vacancia contra el mandatario.

Tras anunciar que no apoyará una vacancia presidencial, Portalatino reveló que todos en el parlamento se vieron sorprendidos con dicha acción, por lo que conminó a su colega a “reflexionar” sobre las decisiones que ha tomado.

“En primero lugar, yo tengo comunicación con el vocero de Avanza País [José Williams], y él en ningún momento ha tenido información alguna [sobre vacancia]. No sé si la señora está generando un trabajo por la sombra que está generando beneficios para otras personas. Pero aquí en el Parlamento nos ha sorprendido totalmente”, manifestó.

“Nosotros somos del gobierno y representamos al pueblo y esperamos que la bancada opositora tenga esa reflexión y llevemos tranquilidad y gobernabilidad”, puntualizó.

PEDIDO DE VACANCIA CONTRA PEDRO CASTILLO

La congresista Patricia Chirinos, presentó ante el pleno del Parlamento una moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente contra el jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones, e instó a otros legisladores a ‘no tener miedo’ y firmen el documento para poder someterla a votación, con lo que podría provocar una nueva crisis política que podría incrementar la incertidumbre económica y social que actualmente atraviesa nuestro país.

“Presidenta, colegas. Hoy quiero hacer un pedido por los niños peruanos que no tienen qué comer y que no pueden ni ir al colegio, por las madres que no tienen cómo llevar el pan a sus hijos, por miles de enfermos que mueren por ser atendidos en las largas colas de los hospitales, por los jóvenes sin oportunidades de trabajo, por las mujeres que sufren de violencia y machismo, por el dolor de las víctimas de terrorismo, por la frustración de las FF.AA. y las policiales, por la dignidad, orgullo y esperanza de un pueblo que llora por salir de la crisis. por eso, con el grito del pueblo unido en un solo corazón, por Dios, vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo. Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial. Necesitamos las firmas de 26 congresistas. No tengan miedo”, señaló la legisladora.

Patricia Chirinos mostró el documento en el cual aseguró que espera recibir el respaldo de otros legisladores para promover la vacancia de Castillo Terrones. “Luchen conmigo y muestren su lealtad al pueblo, que la gente no se sienta avergonzado de nosotros, que no nos llamen traidores de la patria, respetemos al pueblo que nos exige que no nos vendamos por una carretera, por un puente o una obra. No busquemos aplausos fugaces o un sueldo a fin de mes”, recalcó

“La gobernabilidad no existe con un presidente incapaz de distinguir entre el bien y el mal, entre lo legal y lo inmoral. Señora presidenta, pido que le dé prioridad a esta moción. No se trata de derecha, de izquierda o de centro, se trata del Perú”, aseguró.

“El presidente Castillo no solo padece de incapacidad moral, padece de incapacidad total para gobernar este país. Defendamos esta patria, por la patria se muere”, culminó.

