Portugal vs Serbia EN VIVO con Crisitiano Ronaldo, partidazo por un cupo al Mundial Qatar 2022

Portugal vs Serbia: Cristiano Ronaldo por la clasificación directa al Mundial Qatar 2022.

Portugal vs Serbia EN VIVO. ‘Lusos’ reciben hoy domingo 14 de noviembre a las ‘águilas blancas’ en el Estadio da Luz de Lisboa por la última jornada del Grupo A de Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial Qatar 2022. Ambos se juegan la clasificación directa. Partidazo por donde lo veas.

Cristiano Ronaldo buscará, por quinta vez, llevar a su selección al Mundial del próximo año. El delantero de Manchester United también buscará los 800 goles como futbolista profesional (está a 2 de lograrlo). En la previa del encuentro pidió el apoyo de todos sus aficionados.

“Es por Portugal y por los portugueses que queremos marcar una vez más nuestra presencia en la Copa del Mundo. Y es con la fuerza de Portugal y de los portugueses que llegar. Contamos con vuestro apoyo. Rumbo a Qatar 2022″, escribió Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram.

Portugal, que no podrá contar con Pepe (expulsado), marcha primero en el Grupo A con 17 puntos, lo mismo que Serbia, pero con mejor diferencia de gol (+12 frente a +8). Un empate le bastará para tener los boletos de la cita mundialista. Si pierde tendrá que jugar la repesca.

El local viene de empatar 0-0 con Irlanda, un resultado que no le permitió asegurar su clasificación. Y ahora se juega la vida con Serbia, que derrotó 4-0 a Qatar y seguro no se la dejará fácil a Cristiano Ronaldo y compañía.

ALINEACIONES PROBABLES DEL PORTUGAL VS SERBIA

Portugal: Rui Patricio; Joao Cancelo, Rúben Dias, Danilo Pereira, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Joao Mautinho, Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.

Serbia: Vanja Savic, Uros Spajic, Aleksandar Mitrovic, Strahinja Pavlovic, Marko Grujic, Nikola Maksimovic, Filip Mladenovic, Nemanja Radonjic, Andrija Zivkovic, Sasa Lukic, Luka Jovic.

HORARIOS DEL PORTUGAL VS SERBIA

- México / 1:45 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 2:45 p.m.

- Perú / 2:45 p.m.

- Colombia / 2:45 p.m.

- Ecuador / 2:45 p.m.

- Bolivia / 3:45 p.m.

- Venezuela / 3:45 p.m.

- Uruguay / 4:45 p.m.

- Paraguay / 4:45 p.m.

- Chile / 4:45 p.m.

- Argentina / 4:45 p.m.

- España / 8:45 p.m.

CANALES PARA VER PORTUGAL VS SERBIA

- Argentina / ESPN y Star+.

- Bolivia / ESPN y Star+.

- Brasil / TNT Sports y GUIGO.

- Chile / ESPN y Star+.

- Colombia / ESPN y Star+.

- Ecuador / ESPN y Star+.

- México / Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

- Perú / ESPN y Star+.

- Paraguay / ESPN y Star+.

- Estados Unidos / ESPN y TUDN App.

- Uruguay / ESPN y Star+.

- Venezuela / ESPN y Star+.

