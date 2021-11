España vs Suecia EN VIVO empatan 0-0 en Sevilla por un lugar en Qatar 2022

Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Group B - Greece v Spain - Olympic Stadium, Athens, Greece - November 11, 2021 Spain's Pablo Sarabia celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Alkis Konstantinidis

España vs Suecia EN DIRECTO. La ‘roja’ recibe hoy domingo 14 de noviembre a ‘las 3 coronas’ en el Estadio La Cartuja de Sevilla por la última fecha del Grupo B de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial Qatar 2022. Sigue todas las incidencias del partidazo: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.

El equipo de Luis Enrique marcha puntero del grupo con 16 puntos, 1 más que su rival de turno, por lo que un empate le bastará para poner su nombre en el Mundial del próximo año. Incluso el empate lo clasifica, pues tiene mejor diferencia de gol. Si pierde tendrá que jugar la revalidación.

España viene de ganar 1-0 a Grecia en condición de visita con gol de Pablo Sarabia vía penal a los 26′ de la primera parte. Un ajustado resultado que le permitió estar a un paso de llegar a Qatar 2022. Dependen de ellos mismos para conseguir el objetivo.

Suecia, por su parte, cayó 2-0 con Georgia y se jugará la vida en casa de los españoles para lograr la soñada clasificación. El conjunto de ‘amarillo y azul’ cuenta con Zlatan Ibrahimovic, quien no estará desde el arranque, pero seguro tendrá minutos para ayudar a su equipo.

ALINEACIONES CONFIRMADAS DEL ESPAÑA VS SUECIA

España: Simón. Azpilicueta, Laporte, Torres, Alba, Gavi, Busquets, Soler, Sarabia, Olmo, De Tomás.

Suecia: Olsen; Augustinsson, Lindelof, Nilsson, Krafh; Forsberg, Olsson, Ekdal, Kulusevski; Claesson, Isak.

HORARIOS DEL ESPAÑA VS SUECIA

- México / 1:45 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 2:45 p.m.

- Perú / 2:45 p.m.

- Colombia / 2:45 p.m.

- Ecuador / 2:45 p.m.

- Bolivia / 3:45 p.m.

- Venezuela / 3:45 p.m.

- Uruguay / 4:45 p.m.

- Paraguay / 4:45 p.m.

- Chile / 4:45 p.m.

- Argentina / 4:45 p.m.

- España / 8:45 p.m.

CANALES PARA VER ESPAÑA VS SUECIA

- Argentina / DIRECTV SPORTS.

- Bolivia / DIRECTV SPORTS.

- Brasil / TNT Sports y GUIGO.

- Chile / DIRECTV SPORTS.

- Colombia / DIRECTV SPORTS.

- Ecuador / DIRECTV SPORTS.

- México / Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

- Perú / DIRECTV SPORTS.

- Paraguay / DIRECTV SPORTS.

- Estados Unidos / ESPN 3, Univisión NOW y ABC.

- Uruguay / DIRECTV SPORTS.

- Venezuela / DIRECTV SPORTS.

- España / fuboTV y TVE La 1.

SEGUIR LEYENDO: