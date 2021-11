Louis Tomlinson, exintegrante de One Direction, visitará Colombia en 2022

(Getty)

El exintergrante de la boy band One Direction anunció que visitará Bogotá en el marco de su gira por Suramérica, en 2022. La cita será el próximo 3 de junio de 2022 en el Movistar Arena de la capital colombiana y los precios de las entradas estarán disponibles desde los 120.000 pesos.

El recorrido musical del oriundo de Doncaster, Reino Unido, será retomado luego de que en 2020 hiciera el lanzamiento en solitario de “Walls”. Fue gracias a la pandemia que se vio obligado a suspender la gira que comenzó en Europa.

El artista de 29 años deleitará a sus fans colombianos con los mejores éxitos de su álbum, entre ellos “Kill my mind”, “Two of us”, “Don’t let it break your heart” y “We made it”.

“Me siento como un artista nuevo ahora, me tomó un tiempo sentirme cómodo solo, aprender a confiar en mi instinto y asegurarme de obtener lo que quiero. Me siento más confiado que nunca, como compositor y cantante, y más maduro. Por supuesto que quiero tener éxito, pero lo que importa es lo que significa mi música para mí y lo que significa para los fans. Esa es la prioridad. El resto tendremos que esperar y ver”, comentó el músico.

Conozca la fechas claves de la cita musical:

Inicio de la preventa: martes 16 de noviembre, a las 9:00 a. m.

Cierre de la preventa: jueves 18 de noviembre, a las 11:59 p. m.

Inicio de venta general de entradas: viernes 19 de noviembre, a partir de las 9:00 a. m.

Requisito de vacunación:

Cabe decir que, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1408 de 2021, los interesados en asistir al concierto deberán presentar el carné o certificado digital de vacunación en el que se evidencie que la persona cuenta por lo menos con el inicio del esquema de vacunación.

“En caso que no logres acreditar esta situación, no se te permitirá el ingreso al escenario y tampoco habrá lugar a devolución del dinero”, señaló Tu Boleta, proveedor de la boletería del concierto.

Así mismo, el proveedor señaló que con la compra el consumidor acepta que en caso que las autoridades competentes adicionen mayores requisitos para el ingreso al escenario, deberá cumplirlas.

Estas son otras de las restricciones para la adquisición de los tickets, publicadas por Tu Boleta:

-Todas las localidades cuentan con silletería numerada

-Finalizada la disponibilidad de entradas por etapa cambia automáticamente a la siguiente.

-Se tendrá aumento o disminución de aforo según permitan las autoridades.

-El precio de las boletas puede fluctuar en cualquier momento, en función de la oferta y demanda.

El recorrido de Tomlinson

La gira comenzará el próximo 9 de marzo en Barcelona España y tendrá 48 fechas, incluyendo París, Berlín, Ámsterdam, Londres, Tokio, Río de Janeiro y México.

Esta es la lista de los país y fechas donde se presentará Louis Tomilson en Latinoamérica:

-Chile

Movistar Arena, Santiago de Chile: 16 de mayo de 2022 (SOLD OUT)

-Paraguay

SND Arena, Asunción: 19 de mayo de 2022

-Argentina

Movistar Arena, Buenos Aires: 21 de mayo de 2022 (SOLD OUT)

Movistar Arena, Buenos Aires: 22 de mayo de 2022 (NUEVA FECHA)

-Uruguay

Antel Arena, Montevideo: 24 de mayo de 2022

-Brasil

Jeunesse Arena, Río de Janeiro: 27 de mayo de 2022 (SOLD OUT)

Espaço das Américas, Sao Paulo: 28 de mayo de 2022 (SOLD OUT)

Espaço das Américas, Sao Paulo: 29 de mayo de 2022

