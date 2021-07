Por qué Ana Martín se unió al grupo de fans de Louis Tomlinson

Ante el apoyo de la actriz, muchos fanáticos del británico la colocaron como parte del fandom (Fotos: Twitter @AnaMartinActriz // Instagram @louist91).

Un inocente “¿Por quién voto?” de la actriz Ana Martín desató una serie de mensajes y guerra entre los fandoms del cantante británico Louis Tomlinson y de la agrupación surcoreana BTS en Twitter para que su artista favorito obtuviera el apoyo de la ex Miss México.

Todo comenzó cuando la cuenta del torneo UEFA Euro 2020 utilizó su cuenta oficial para preguntarle a sus fanáticos cuál canción les gustaría escuchar en la final del torneo en el estadio de Wembley.

Entre las opciones que dio el torneo europeo el pasado 2 de julio, estaban Butter de BTS, Kill my Mind de Louis Tomlinson, Bad Guy de Billie Ellish y Yeah de Usher.

La actriz aprovechó su reciente éxito viral en Twitter para apoyar al cantante británico (Foto: captura de pantalla de Twitter @Euro2020 / @AnaMartinActriz).

A horas de concluir la votación, la viral actriz mexicana sorprendió a todos los que se encontraban pidiendo el apoyo para su favoritos al preguntar por quién votaba. Su inocente tuit alcanzó más de 21 mil “Me gusta” y más de 8 mil comentarios, en los cuales se pudo apreciar una disputa entre las Army y las Louies.

“BTS, no es una obligación votar por ellos, hágalo por gusto. Le aseguro que si se toma el tiempo de verlos como los grandes artistas que son, le tocarán el corazón. Ellos me salvaron la vida, quiero regresarles un poco de lo que me han dado, por ellos seguí luchando y hoy estoy aquí”, escribió una de las fanáticas de BTS.

Las fanáticas de Tomlinson tampoco se quedaron atrás con sus argumentos: “Kill my mind. Louis se está entrenando como solista, en su álbum nos cuenta cómo no debemos de dejar que lo que nos pasa nos rompa, nos canta cómo somos perfectos por el solo hecho de ser nosotros y es su sueño, desde pequeño, el futbol. Imagina su ilusión”.

La cantante se decidió después de tres horas y apoyó al ex integrante de One Direction (Foto: captura de pantalla de Twitter @AnaMartinActriz).

Luego de tres horas, pareció que la actriz leyó a detalle los argumentos que vertieron los dos grupos de fanáticos y decidió apoyar al ex integrante de One Direction, Louis Tomlinson, y lanzó dos tuits donde dejó claro su decisión.

“Voten por Kill my mind” y “Kill My Mind” fueron los mensajes que lanzó en su cuenta oficial de Twitter. El primer tuit recibió más de 12 mil “Me gusta” y alrededor de 2 mil retuit; mientras que el segundo contó con 7 mil 900 “Me gusta” y 1,300 retuits.

Ante sus mensajes, fanáticos del británico le agradecieron el voto y el apoyo: “GRACIAS, todo el fandom te agradece mucho, en verdad lo hacemos con mucho amor para Louis, es nuestro solecito”.

Mientras que también recibió mensajes de decepción por parte de las Army al no apoyar a BTS: “Y a mí que me encantaban sus telenovelas, ahora ya no. Adiós, señora, perdió una de sus mejores fans...¿Qué ridículo suena eso, verdad? No es cierto, siempre seré su fan, no importa por quién vote, respeto su decisión”.

No obstante, en la encuesta ganó Butter de BTS y será la canción que sonará en la final de la Euro (Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji).

Pese al apoyo de la actriz mexicana, todo parece indicar que en la final del torneo europeo de futbol se escuchará Butter de BTS. La votación estuvo reñida, pero la ganadora consiguió el 46.6 por ciento de los más de 4 millones de votos que tuvo la encuesta; en tanto, Kill my mind consiguió el 43.8 por ciento.

Hasta el momento, la cuenta oficial de la Euro no ha emitido ningún comunicado oficial ni información al respecto; sin embargo, agregó la canción del interprete británico en su playlist oficial, hecho que provocó que los fanáticos teorizaran alrededor de la posibilidad de que tanto BTS como Tomlinson aparezcan en el emblemático estadio de Wembley.

