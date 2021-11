Carmen Salinas: su faceta como productora teatral con “Aventurera” que lanzaron a la fama a Niurka Marcos y otras actrices

Carmen Salinas y su faceta como productora con Aventurera. (Foto: Instagram)

Carmen Salinas no solo ha participado en telenovelas y películas de cine, también incursionó en la producción de obras teatrales, teniendo en como principal proyecto ‘Aventurera’, una puesta en escena que se basa en una película que lleva este mismo nombre.

En 1997, la actriz mexicana se animó a realizar esta producción junto a Guillermo Lowder, Carlos Olmos y Enrique Pineda. La obra de teatro hizo su estreno en el Salón Los Ángeles, en México.

De acuerdo a una entrevista que dio, Carmen Salinas contó que la primera actriz en interpretar a Elena Tejero sería Itatí Cantoral, pero que por cuestiones de trabajo, lamentablemente ella le canceló.

“La esperamos más de un mes porque andaba en Europa. Cuando llegó, fue a mi casa y me dijo ‘Madre, no voy a poder hacer Aventurera porque me habló Emilio Larrosa para hacer una novela con Huicho Domínguez’. Le respondí que no me podía hacer eso, tengo esperando a todos y me quede así de ya ni modo”, comentó.

Lejos que arrepentirse, Carmen Salinas inició su búsqueda sin imaginar que lo encontraría en Edith González, esto mientras disfrutaban de un partido en Guadalajara.

“En la comida pusieron música tropical, y se paró la güera y empezó a bailar. Volteo a ver al Chato y le dije ‘Ésta es Aventurera’ ”, indicó. Días después, la actriz le hizo la propuesta formal y Edith, tras el guion, aceptó ser la primera Aventurera.

Debido al éxito que tuvo la obra teatral, el papel de Elena Tejero fue interpretado por otras actrices a lo largo de los años.

Edith González, Itatí Cantoral, Adriana Fonseca, Paty Navidad, Lorena Rojas, Yatana, Niurka Marcos, Sabine Moussier, Maribel Guardia, Ninel Conde, Malillany Marín y Susana González , fueron las elegidas.

Aventurera llena el teatro en México. (Foto: Instagram)

¿DE QUÉ TRATA AVENTUTERA?

‘Aventurera’ trata la historia de una joven llamada Elena Tejero, quien fue engañada por Lucio El Guapo, pues terminó vendiendo a Rosaura, madrota que la obliga a prostituirse en el Kumbala. Cabe precisar que la película fue estrenada en 1949 y lanzada como obra teatral por Carmen Salinas en 1997.

¿QUÉ PASARÁ CON EL PERSONAJE DE CARMEN SALINAS EN MI FORTUNA ES AMARTE?

Nicandro Díaz, responsable de ‘Mi fortuna es amarte’, conversó con el programa Javier Poza en Fórmula acerca de lo que pasará con el personaje de Carmen Salinas luego que la actriz haya sido hospitalizado de emergencia por un derrame cerebral.

El productor señaló que de momento nada cambiará en la historia por respeto a la trayectoria de la querida actriz. “ Por respeto a ella no voy a mover nada hasta que se recupere . Si se prolonga esta situación, habrá que pensar en otras cosas. Por ahora nada, por ahora la historia se queda igual”, indicó.

CARMEN SALINAS CAMBIÓ SU TESTAMENTO

El periodista Dael Quiroz de Arguende TV, reveló que la actriz habría realizado un cambio de última hora en su testamento. Y es que de acuerdo al hombre de prensa, Carmen Salinas acudió al notario el últimos lunes.

Lo que era de conocimiento público fue que la mexicana ya tenía todo completamente delegado en caso pierda la vida. Sin embargo, estas variaciones ponen en duda sobre dicha situación.

SEGUIR LEYENDO: