Ricardo Gareca tras golear a Bolivia: “De todas las finales que vamos a jugar, ya ganamos la primera”

Declaraciones de Ricardo Gareca tras victoria de Perú ante Bolivia.

Ricardo Gareca apareció en conferencia de prensa luego de la victoria 3-0 de Perú ante Bolivia en el Nacional de Lima por la jornada 13 de las Eliminatorias Qatar 2022. El argentino resaltó la actuación de sus jugadores y señaló que se vienen más “finales” para la selección peruana en el torneo.

Con goles de Gianluca Lapadula, Christian Cueva y Sergio Peña, la ‘bicolor’ se impuso de local frente a los ‘altiplánicos’, que llegaron con mucha confianza en la previa tras sus dos triunfos seguidos de la anterior fecha. Al local solo le bastó 45 minutos para imponerse en el marcador.

“Fue una gran actuación. En general, el equipo tuvo una actuación destacada. Hubo puntos muy altos. Después, tengo que verlos en los videos. Todos hicieron una gran partido”, arrancó el técnico argentino ante los medios nacionales e internacionales.

“El equipo ha tenido buenos rendimientos en otros partidos, como por ejemplo el de Chile. Lo que importa es que ganamos... y ganamos bien. De todas las finales que vamos a jugar; ganamos la primera . Es ir paso a paso. Ahora toca pensar en Venezuela, esa es nuestra mentalidad”. continuó el ‘Tigre’ desde la casa de la selección.

“Me gustó el convencimiento desde el primer minuto. Fuimos agresivos adelante y solidarios cuando el rival atacaba. Planificamos ser profundos y manejar la pelota, algo que Perú es capaz. También con laterales que lleguen”, sostuvo sobre el planteamiento durante los 90 minutos.

“Hacer 3 goles en un partido, a nivel de selección, y por cómo venía Bolivia... más no le puedo pedir a los muchachos. Nosotros queremos hacer goles, pero no pudimos. La defensa de Bolivia no bajó los brazos. Yo estoy satisfecho.

Con el triunfo, Perú salió del penúltimo lugar de la tabla de posiciones y se colocó en la casilla 7 con 14 puntos. Queda esperar lo que pase este viernes 12, en el partido entre Uruguay y Argentina en Montevideo. Los ‘charrúas son quintos (repechaje) con 16 unidades.

El siguiente duelo de la selección peruana será frente a Venezuela en el Estadio Olímpico de Caracas, el martes 16 de noviembre desde las 4:00 p.m. (horario peruano) por las señales de Movistar Deportes y América TV. La ‘blanquirroja’ también está obligado a llevarse los 3 puntos de visita.

