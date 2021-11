CTS: ¿me pueden embargar este monto si tengo un juicio?

Este lunes 15 de noviembre vence el plazo para que los empleadores depositen el pago de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), correspondiente al periodo mayo-octubre 2021. Los trabajadores beneficiados tendrán hasta el 31 de diciembre de este año para efectuar un retiro excepcional, total o parcial, a fin de cubrir sus necesidades económicas generadas por la pandemia de la COVID-19.

Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, aclaró algunas dudas sobre este beneficio. Por ejemplo, si el monto de la CTS puede ser embargado. “ Se puede embargar hasta el 50% del monto de la CTS, pero solo en el caso de deudas por juicio de alimentos . No obstante, el embargo procede recién cuando el trabajador deja de laborar en la empresa”, señala.

¿Quién debe abrir la cuenta de CTS: el empleador o el trabajador? En principio, la cuenta CTS la debe abrir el propio colaborador en la entidad financiera de su preferencia (bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales o algunas cooperativas autorizadas por la SBS), y en la moneda que elija (soles o dólares). La persona abre esta cuenta de ahorros especial indicando el RUC de la empresa, y luego comunica a su empleador el número de cuenta.

Sin embargo, si el trabajador no ha indicado su número de cuenta CTS al empleador y se debe realizar el depósito (mayo o noviembre), este último abre la cuenta a nombre de la persona natural en la institución financiera de su preferencia.

Si bien la regulación no especifica quién debe abrir la cuenta CTS, lo mejor es que la abra el colaborador, con las condiciones financieras que él prefiera (entidad financiera, tasa de interés, moneda, beneficios, etc.).

Si deseo cambiar mi CTS de un banco a una caja, ¿en qué momento del año puedo hacerlo y cuáles son los pasos a seguir? Puedo realizar el cambio de entidad financiera en cualquier momento, para lo cual la empresa suele pedir al trabajador que llene un formato especial. Sin embargo, si el cambio se solicita en una fecha cercana al depósito (primera quincena de mayo o noviembre), las empresas procesan el cambio de entidad financiera con posterioridad al abono de la CTS.

¿Qué pasa si no retiro mi CTS cuando renuncio o me despiden? En principio, si el trabajador deja de laborar en la empresa, la institución financiera abre una nueva cuenta de ahorros “tradicional” y traslada los fondos de la CTS, con una tasa que normalmente es menor que la de la cuenta CTS.

Sin embargo, algunas entidades siguen manteniendo la cuenta CTS con las tasas preferenciales durante varios meses, al menos hasta “detectar” que el colaborador ya no trabaja en la empresa (ya no hay depósitos a la cuenta CTS en mayo y noviembre), momento en el cual realizan el cambio a la cuenta de ahorros “tradicional”.

¿Es cierto que a mayor fondo de CTS, puedo conseguir mejores tasas? Sí. Una persona con un monto alto acumulado de CTS, podría llegar a obtener una mejor tasa de intereses. Normalmente se puede conseguir esta tasa especial cuando el monto es superior a los S/100,000. También puede obtenerse mejores tasas si se cuenta con la cuenta sueldo + la cuenta CTS con la misma entidad financiera.

El banco puede ofrecer mejores tasas cuando el cliente tiene montos altos, o cuando cuenta con varios productos financieros con la misma institución (cuenta sueldo, tarjeta de crédito, préstamo hipotecario, seguros, etc.).

¿CÓMO GASTAR LA CTS?

Por su parte, Jorge Ojeda, docente de la Facultad de Negocios EPE de la UPC, comparte cinco consejos útiles sobre cómo sacarle provecho a tu CTS, qué hacer y qué no hacer con ese ingreso. Lo primero que aconseja el especialista de la UPC, es mantener la CTS en la misma cuenta donde esté, o buscar un depósito que brinde mayor tasa de rentabilidad. “Esto porque normalmente los depósitos de CTS tienen tasas por encima de lo que paga una tasa por depósito normal en cualquier cuenta de banco”, explica Ojeda.

Debemos recordar que la CTS tiene como finalidad cubrir el desempleo en el momento en que se dé. Entonces, sacar ese dinero sin una evaluación correcta no es una buena idea. Aquí algunos consejos prácticos:

1. Pagar deudas: Si es necesario retirar este dinero, se puede destinar a pagar deudas anteriores, porque estas pueden tener tasas mucho más altas.

2. Traslado a AFP: Otra opción para los fondos de CTS, al momento de retirarlos, es colocarlos en una cuenta de AFP sin fin previsional. Esta cuenta se puede retirar en cualquier momento y genera la misma rentabilidad que están ganando los fondos de pensiones.

3. Pago de tarjetas de crédito: Cuando estamos hablando de pagar deudas anteriores, las más importantes son las relacionadas a tarjetas de crédito, sobre todo si está en crédito revolvente o, peor aún, si es que se ha realizado alguna disposición de efectivo.

4. Inversión: Si se está pensando invertir este dinero en algún negocio, Ojeda, de la UPC, recomienda asesorarse bien, conocer muy bien del rubro al que desee ingresar y no dejarse guiar por lo que la gente comenta sobre algunos tipos de negocios. Recordemos que toda inversión tiene sus riesgos y a veces uno puede perder lo que invirtió.

5. Cuida tu dinero: Finalmente, uno de los consejos más importantes es: No utilizar este dinero para otra inversión que no hayamos mencionado aquí. Por ejemplo, no se debe utilizar para gastos corrientes, como regalos, un televisor, o una nueva lavadora. Esto sería un error, ya que por definición este dinero tiene un fin previsional que es el desempleo.

