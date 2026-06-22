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Bebé ingresó por neumonía y terminó con dos fracturas en hospital de Lima: madre exige respuestas

El pequeño, que presenta síndrome de Down y otras complejas condiciones médicas, continúa en UCI mientras sus padres reclaman la intervención de las autoridades competentes

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La familia asegura que el menor permanece hospitalizado desde octubre de 2025 y exige una investigación para esclarecer el origen de las lesiones, además de un traslado urgente al Hospital del Niño de San Borja. // Video: ATV Noticias

Un bebé de 10 meses que permanece internado desde hace nueve meses en el Hospital María Auxiliadora se encuentra en el centro de un caso que ha generado preocupación luego de que sus familiares denunciaran que el menor presentó fracturas en un brazo y una pierna sin que, hasta el momento, exista una explicación clara sobre cómo se produjeron las lesiones. La madre asegura que su hijo ingresó al establecimiento únicamente por un cuadro de neumonía y que las fracturas fueron detectadas semanas después durante su hospitalización.

La situación ha llevado a la familia a presentar denuncias ante las autoridades y solicitar la intervención del Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y la Policía para acelerar las investigaciones. Además, la madre pide que el menor sea trasladado al Hospital del Niño de San Borja, donde considera que podría recibir atención especializada debido a las múltiples complicaciones médicas que enfrenta.

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Madre denuncia que su bebé sufrió fracturas durante hospitalización y reclama una investigación inmediata

Minsa - Hospital María Auxiliadora - Bebé - Perú - 22 junio
Composición: Infobae Perú

Trilce Martínez relató que su hijo, Fabio Matías Salim Trucios Martínez, ingresó al Hospital María Auxiliadora en octubre del año pasado por una neumonía. Desde entonces, el pequeño permanece internado debido a un delicado estado de salud que incluye cardiopatías congénitas, síndrome de Down, hipotiroidismo, ausencia del timo y dependencia de un respirador mecánico mediante traqueotomía.

Según explicó, la semana pasada los médicos le comunicaron que el bebé presentaba una fractura en la pierna derecha y otra en el brazo izquierdo, noticia que la tomó por sorpresa debido a que, afirma, su hijo es un paciente que prácticamente no puede moverse por su condición.

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“Mi bebé es un bebé inamovible”, señaló la madre al explicar que el menor permanece conectado a equipos médicos y bajo supervisión constante, por lo que considera indispensable conocer cómo se originaron las lesiones.

Ante la falta de respuestas, presentó una denuncia interna contra la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital y otra ante la Policía, con el objetivo de que se realicen las diligencias correspondientes y un médico legista evalúe el caso.

La mujer indicó que el centro de salud le informó que actualmente desarrolla una investigación interna para esclarecer lo ocurrido. Asimismo, los especialistas habrían planteado como hipótesis que las fracturas podrían estar relacionadas con una posible enfermedad ósea.

Sin embargo, la madre cuestiona esa posibilidad al asegurar que su hijo recibe terapias de manera permanente desde hace varios meses sin haber presentado lesiones similares.

“Yo discrepo mucho de eso porque mi bebé ha estado recibiendo también terapias. Si hubiera sido un niño con una enfermedad ósea, ya hubiera tenido otro tipo de fracturas en otras partes del cuerpo”, manifestó.

Además, contó que solicitó por mesa de partes una copia de la historia clínica desde el 10 de junio y que los médicos le habrían indicado que las fracturas no serían recientes, sino que tendrían aproximadamente tres semanas de evolución.

Familia solicita traslado al Hospital del Niño y pide apoyo de las autoridades

Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja (INSN-SB)
Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja (INSN-SB). (Foto: El Peruano)

Además de exigir una explicación sobre el origen de las lesiones, Trilce Martínez viene solicitando que su hijo sea derivado al Hospital del Niño de San Borja, al considerar que requiere atención altamente especializada por las diversas enfermedades que presenta.

Según explicó, los médicos del Hospital María Auxiliadora habrían realizado teleconsultas y enviado solicitudes de referencia; sin embargo, asegura que estas no han sido aceptadas.

“No aceptan a mi bebé. Ellos llaman, mandan correos, pero simplemente no aceptan el traslado”, afirmó.

La madre hizo un llamado directo al Ministerio de Salud para que intervenga en el caso y facilite el cambio de establecimiento médico. También pidió la participación del Ministerio de la Mujer y de la comisaría de Laderas para que las investigaciones avancen con mayor rapidez.

Entre sus principales solicitudes figura la presencia de un médico legista y de un fiscal que permitan obtener una evaluación externa sobre las lesiones detectadas en el menor.

“Yo no voy a esperar 30 días para que me den una respuesta”, expresó al referirse al proceso administrativo que, según indicó, viene realizando el hospital para determinar lo ocurrido.

Mientras continúa el proceso, la familia enfrenta también una complicada situación económica. La madre explicó que dejó de trabajar debido a un embarazo de alto riesgo y que actualmente es su esposo quien sostiene el hogar trabajando en horario nocturno.

Cada día debe trasladarse desde Chosica hasta Villa María del Triunfo para acompañar a su hijo, un recorrido que, según señaló, implica gastos de transporte, medicamentos, pañales y otros insumos que superan los S/100 diarios.

Además, indicó que cuenta con el apoyo de familiares para el cuidado de su otro hijo de 17 años mientras realiza los trámites y permanece pendiente de la evolución del bebé, quien continúa internado a la espera de que se esclarezcan las circunstancias en las que sufrió las fracturas y de una respuesta sobre su eventual traslado a un centro especializado.

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