Cassandra Sánchez de Lamadrid compara a Deyvis Orosco con Daddy Yankee por usar lentes oscuros

La hija de Jessica Newton sacó cara por Deyvis Orosco. (Foto: Composición)

Cassandra Sánchez de Lamadrid y Jessica Newton se conectaron en vivo con el programa Magaly TV, La Firme para mostrar los lujosos regalos del baby shower; y también para defender a Deyvis Orosco de las críticas por el look que usó en el evento.

Durante la conversación, Magaly Medina les hizo saber que el ‘Bomboncito de la cumbia’ había sido cuestionado en redes sociales por usar lentes oscuros en un ambiente cerrado. Además, por llevar un atuendo totalmente blanco que, según los internautas, no iba con la ocasión.

La primera en salir en su defensa fue Jessica Newton. Tras considerarse a sí misma como una apasionada de la moda, la ex reina de belleza señaló que el look del cantante no desentonó en ningún momento.

“El hecho de que una persona tenga un estilo propio es importantísimo. Karl Lagerfeld no se sacó jamás los lentes, tampoco Anna Wintour, la editora de Vogue”, justificó la organizadora del Miss Perú.

“Hay que aprender a entender el estilo de las personas. A él le gustan los lentes y le quedan muy bien, se siente cómodo (...) Además, era un terno beige de lino, que está en tendencia ”, agregó.

En aquel momento, Jessica fue interrumpida por su hija, quien se mostró indignada con los usuarios por prestar atención a un detalle insignificante en lugar de enfocarse en la tierna celebración que prepararon con tanta ilusión.

“Yo no sé porque la gente tiene esa fascinación de decir ‘ahora usa’. Él siempre se ha caracterizado por usar lentes (...) A mí me encanta de él que sea fiel a su estilo, que lo tiene marcado desde que lo conozco”, mencionó en un inicio.

Al igual que su madre, la empresaria puntualizó que Deyvis Orosco no es el único artista que tiene como sello personal el uso de lentes oscuros, ya que existen más y de talla internacional.

“Sin ir muy lejos. Si fuera Daddy Yankee o Marc Anthony que nunca se los quita… Yo, la verdad, no entiendo. Estoy acostumbrada a ver a otros artistas que lo usan que a mí me parece normal , le quedan muy bien”, sostuvo.

Jessica añadió que ella sería la primera en corregir a su yerno en caso no esté luciendo bien en un evento. “Pero yo no solo lo estoy viendo cada día más feliz , sino más guapo”, dijo.

El cantante nacional no se sacó los lentes ni para las fotos del recuerdo. (Foto: Instagram @deyvisorosco)

REGALOS DEL BABY SHOWER ENFURECIERON A USUARIOS

Durante su participación en Magaly TV, La Firme, Cassandra Sánchez De Lamadrid y su madre Jessica Newton abrieron en vivo los regalos del baby shower, haciendo alarde de cada uno de ellos.

Tanto Jessica como Cassandra no dudaban en alegrarse con cada regalo que desenvolvían, resaltando las marcas y lo costosos que estos eran. Uno de ellos fue el coche que la exreina de belleza le regaló a su hija, el cual tuvo que pedirlo con tres meses de anticipación del extranjero y le costó cerca de 1700 dólares.

Cassandra abrió en vivo los regalos de su baby shower. (Foto: Captura ATV)

También, Jessica Newton y su hija resaltaron el obsequio de Magaly Medina, quien será la madrina del bebé que viene en camino. La ‘Urraca’ le regaló a Cassandra una lujosa pañalera de la marca Dolce & Gabbana.

Este enlace no cayó nada bien a muchos usuarios de las redes sociales, quienes no dudaron en criticar a la conductora de TV, resaltando que fue innecesario todo ese despliegue. Otros calificaron a Magaly Medina de “huachafa”, por dedicar su programa a este tipo de enlaces. Varios de ellos aseguraron que no les interesaba ver los regalos caros que le dieron a la novia de Deyvis Orosco.

SEGUIR LEYENDO: