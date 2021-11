Miguel Hidalgo considera a Tilsa Lozano una buena madre y habla sobre su relación como padres

La expareja de Tilsa habló sobre su relación como padres. (Foto: Instagram)

La expareja de Tilsa Lozano, Miguel Hidalgo, se ha mantenido alejado del mundo del espectáculo. Pero esta vez, el popular ‘Miguelón’ utilizó sus redes sociales para destacar la labor de la modelo como madre de sus dos hijos.

El empresario publicó una fotografía junto a sus dos pequeños hijos, Massimo y Valentina, luego de visitarlos en Punta Hermosa. En la publicación, también dejó mensaje dirigido a la exconductora de televisión.

“Ellos están muy bien, tienen una muy buena madre y, a pesar de estar distantes, tenemos una excelente relación entre padres e hijos ”, escribió el abogado en su extensa publicación.

Aunque asegura que no todo es color de rosa, él y Tilsa están dispuestos a dejar sus diferencias de lado con tal de ver felices a sus niños. “Podremos estar en desacuerdo en muchas veces, pero los hijos son de carácter supremo y, la verdad, que son lo mejor que me ha pasado en la vida”, detalló.

“Mis hijos se convirtieron en lo más importante para mí y si ellos están bien, todo está bien. No se olviden de ver siempre a sus hijos y darles todo lo que puedan, pero sobre todo darles amor, cariño, confianza, lealtad, eso es lo que esperan de nosotros, sus padres”, finalizó.

Cabe resaltar que Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo se separaron en el 2018. Hoy en día, la popular ‘Tili’ está a punto de casarse con Jackson Mora y no desean tener hijos por el momento. “Ya cerré la fábrica”, comentó en una oportunidad.

¿POR QUÉ SE SEPARARON TILSA LOZANO Y MIGUEL HIDALGO?

En el 2018, Miguel Hidalgo fue ampayado por las cámaras de Magaly TV coqueteando con varias señoritas en una discoteca. Esto sucedió meses después que Tilsa diera a luz a su segundo hijo.

Luego de difundirse estas imágenes, Tilsa Lozano emitió un comunicado en donde daba por terminada su relación de siete años. Sin embargo, dejó en claro que se los vería juntos debido a que eran padres de dos niños.

Meses después, la expresentadora de televisión confesó que el ampay de ‘Miguelón’ fue la gota que rebalsó el vaso porque su romance ya estaba muy desgastado.

En una entrevista en ‘Beto a Saber’, la ex ‘vengadora’ reveló que terminó la relación que tenía con el padre de sus dos hijos porque quería tranquilidad en su vida.

“Creo que uno va creciendo, va cambiando, va madurando, va queriendo diferentes cosas en su vida. Lo que pasa es que uno puede ver una cosa, pero no se ve lo interno, entonces por ahí para mí esa una cosa es la gota que rebalsó el vaso... eso no significa que hayan culpables o inocentes o gente buena o gente mala”, sostuvo.

ASÍ LE PIDIÓ LA MANO JACKSON MORA

Tilsa Lozano se comprometió con su pareja Jackson Mora tras cumplir dos años de relación. En entrevista con América Hoy, la expresentadora de televisión reveló todos los detalles de su pedida de mano.

De acuerdo con la exmodelo, el boxeador Jackson Mora la citó en el restaurante Cala, ubicado en la Costa Verde, para festejar su segundo aniversario.

En medio de la velada, un mesero puso encima de la mesa una especie de ave como parte de la decoración. “Pensé que era comida porque me moría de hambre”, sostuvo.

Sin embargo, Tilsa Lozano quedó impactada al ver cómo Jackson Mora le quitaba la tapa y le dijo: “No tengo experiencia y no sé cómo hacerlo, pero quiero que seas mi esposa”.

Aunque la influencer pensó al inicio que no hablaba en serio, supo que su pareja realmente le estaba pidiendo matrimonio cuando reveló el contenido que estaba dentro del ave: un anillo de compromiso.

“Se arrodilló. Yo empecé a temblar, me temblaban las manos. Se me bajó la presión, empecé a sudar y me empecé a reír porque cuando estoy nerviosa me río”, contó.

Finalmente, Tilsa Lozano le dio el sí a su pareja tras una corta espera, sellando así el esperado compromiso.

