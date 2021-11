Madre de niña atacada por indigente pide que no lo dejen en libertad: “Mi hija sigue luchando por su vida”

Indigente fue el autor del hecho.

“¡No puede quedar impune el ataque a mi hija!” Es lo que una madre desesperada clama, luego que a su niña de tan solo tres años fuera agredida por un indigente en el distrito de La Victoria.

Como se recuerda, la menor se encontraba a pocos metros del puesto de jugos de naranja de su madre, cuando de pronto un desconocido le lanzó un ladrillo en la cabeza de la niña, causándole un severo daño en la corteza cerebral.

“Mi bebé está en cuidados intensivos. Hace un año estoy acá en Lima y salía a vender. Ahora que me pasa esta desgracia, no lo puedo creer. No soporto ver así a mi hija. Cualquier ayuda es bienvenida. Lo peor que le ha podido pasar a mi bebé. No quiero que salga ese sujeto. Que no lo suelten. No es un loco, si lo fuera, no correría después de hacer eso”, narró la madre muy acongojada por esta terrible situación que atraviesa.

Tras llevarla de emergencia al hospital más cercano, la menor fue operada, según relatan los médicos del nosocomio, la cirugía duró más de tres horas.

“Ayer en horas de la tarde, acudió por Emergencia una menor de 3 años, que fue agredida en la calle con un ladrillo. Llegó convulsionando y en mal estado. Fue atendida por el equipo de neurocirugía y de shock trauma de emergencia. Luego de practicársele los exámenes de radiodiagnóstico, se determinó que tenía un hematoma intracraneal y fractura y hundimiento del cráneo”, sostuvo Fernando Ramos Neyra, director general del hospital de emergencias pediátricas.

Mientras la pequeña luchaba por su vida, la policía pudo detener al agresor, quien según relatan por el estado de la persona no pueden identificarlo. Serenos de la Victoria ayudaron a dar con el paradero del sujeto.

“Está en calidad de detenido en la comisaría (Apolo). Hoy ha ido para que se le practiquen las pericias psicológica, a fin de determinar si esta persona tiene una enfermedad mental. Está detenido por el delito de lesiones graves”, dijo el coronel PNP Jorge Barboza, jefe de la divpol centro 2.

UNA LUZEN EL TÚNEL

Tras este lamentable suceso, la menor despertó esta mañana y según los médicos aseguran que se encuentra con sus signos vitales estables, pero continúa en el área de cuidados intensivos del Hospital de Emergencias Pediátricas.

Por su parte, la Fiscalía está tomándole los exámenes de ley al agresor para obtener los resultados del peritaje psicológico y así conocerse si padece de alguna alteración mental.

“Si tiene algún trastorno, probablemente sea una situación atenuante al hecho. El resultado vamos a tenerlo en el transcurso del día”, dijo Barboza.

VECINOS SE SOLIDARIZAN Y ENTREGAN DONACIONES A MADRE

La Junta Vecinal Comunal N°18, de La Victoria, tuvieron un gesto de solidaridad con la madre de la menor que fue atacada por un indigente. Los vecinos organizaron la recolección de donaciones voluntarias a favor de la madre y agraviada, quien está internada en el hospital de Emergencias Pediátricas.

“Buenos días vecinos, ante el suceso muy doloroso de ayer, martes 9 de noviembre, nos hemos organizado para apoyar a la recolección de donaciones en favor de Romina. Solo hay dos vecinas encargadas y pasarán hoy miércoles por sus domicilios, donde esperamos su voluntad para que la madre pueda cubrir algunos gastos del tratamiento como recuperación”, se lee en el comunicado.

“Oremos para que nuestro Señor proteja, cuide y la sane, pidamos que su recuperación se plena, que no tenga ninguna secuela, no perdamos la fe, la esperanza de poder volver a ver a nuestra Romina”, agregó la JVC Zona N°18, urbanización Apolo.

Si desean colaborar, pueden contactarse con Angela Santiestevan Hurtado o Dennys Torres Chan, quienes llevarán un padrón, el cual las personas que participen de este acto de amor, serán inscritas, quedando así la transparencia de este acto de compañerismo con el prójimo.

