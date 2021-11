Gobierno busca que importaciones de menos de US$ 200 paguen IGV, ¿a quiénes afectaría esta medida?

FILE PHOTO: Packages are seen inside Amazon's JFK8 distribution center in Staten Island, New York, U.S. November 25, 2020. REUTERS/Brendan McDermid/

Desde hace un tiempo, las importaciones de productos del extranjero que se realizan por un costo menor a los US$ 200 están libres de impuestos aduaneros. El sustento legal de la inafectación se encuentra señalado en el artículo 147 de la Ley General de Aduanas del Perú, que determina que no pagan impuestos “los envíos postales para uso personal y exclusivo del destinatario, de acuerdo a lo establecido por su reglamento”.

Sin embargo, en la reciente reforma tributaria anunciada por el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, se estaría buscando que los artículos importados por menos de US$ 200 paguen el Impuesto General a las Ventas, es decir un 18%. Para esta reforma, el Ejecutivo solicitará al Congreso de la República facultades legislativas.

Al respecto, Jaime Escribens, Profesor de la Universidad del Pacífico y Socio de Vega Abogados, comentó que si bien con la pandemia se ha masificado el comercio electrónico, los mayores números son a nivel local, como compras en supermercados, tiendas por departamentos.

Cabe tener en cuenta que muchas personas optan por comprar artículos en páginas como Amazon o Aliexpress, que terminan siendo más baratas que comprarlo en el Perú, o porque simplemente son productos que no se encuentran fácilmente. En caso se apruebe esta medida, deberán sopesar si vale la pena este aumento en el precio.

Si bien no se tiene un cálculo del monto que se recaudaría con esta medida, el tributarista no cree que sea significativo. “Es potestad del gobierno quitar esta exoneración, pero no lo veo como un elemento que eleve notoriamente la recaudación tributaria , me parece poco relevante”, sostuvo.

Agregó que estamos hablando de un máximo de 36 dólares por IGV por cada importación. En cuanto a la magnitud de la recaudación es un monto bajo. Indicó que hay otras exoneraciones que se podrían aplicar al Impuesto a la Renta a otras personas, que podrían tener un mayor impacto en la recaudación.

¿A QUIÉNES AFECTA?

Para Escribens esta medida terminará afectando a los consumidores finales, porque si una microempresa importa ese monto, paga el IGV en Aduana, después termina cobrándoselo al usuario final. Es una medida más efectista que de magnitud tributaria, señala.

SOBRE LA REFORMA TRIBUTARIA

Escribens opina a la par de economistas que no es el mejor momento de poner más tasas, porque estamos saliendo de una recesión y una baja productividad. Señaló que hay algunos elementos que son importantes en el documento de la reforma, y algunos son relevantes, pero lo que más llama la atención es el aumento de tasas.

“Por ejemplo, si se sube la tributación en la ganancia de capital, muchos se van a ir. Mucha gente que invertía su CTS o su AFP cuando la retiraba compraba un inmueble para alquilarlo, ya no lo va a hacer. Tiene un efecto económico que debería estudiarse. Me queda claro que los capitales no tienen residencia y se pueden ir a otro lado”, refirió.

IMPUESTOS A NETFLIX

El 28 de octubre pasado, el ministro Francke indicó que de aprobarse el proyecto de reforma tributaria, las plataformas de streaming (Netflix, Disney+, HBO, Spotify, Amazon Prime, PlayStation, entre otras) comenzarían a pagar IGV como parte de las modificaciones que se harían en la Ley del Impuesto General a las Ventas. Francke precisó que no se trata de la creación de un nuevo impuesto, sino que se está estableciendo un mecanismo para cobrar un IGV que ya está determinado.

“En el caso del IGV no se está añadiendo tasa, ni se están incorporando nuevos sectores. El problema es que cuando tenemos un servicio de streaming ellos, según la ley, deberían pagar IGV, pero no tenemos como cobrarles porque están en el exterior (...) entonces vamos a establecer un mecanismo para que paguen el IGV como corresponde”, explicó.

Agregó que las empresas que brindan estos servicios digitales y de streaming ya están obligadas a pagar esa tasa, por lo que solo pondrán orden una ley que ya se aplica en nuestro país. Indicó también que países con Argentina, Chile, Uruguay, Colombia y México ya están aplicando mecanismos para cobrar impuestos a Netflix, Amazon, Spotify, Disney+ y otras plataformas.

