Conductor de Guerreros Puerto Rico enfurece por comentario de Patricio Parodi y amenaza con irse de Esto es Guerra

Comentario de Patricio Parodi enfurece a conductor de Guerreros Puerto Rico. (Foto: América TV)

José Figueroa, conductor de Guerreros Puerto Rico, enfureció y amenazó con irse de Esto es Guerra junto con su equipo luego que Patricio Parodi señalara que le regalaba puntos al equipo boricua. Esto sucedió cuando los visitantes se quejaron por un juego, señalando que las reglas no estaban claras.

Este 10 de noviembre se vivió una tercera fecha de la contienda Esto es Guerra vs Guerreros Puerto Rico. Competencia no faltó pero tampoco los reclamos de parte de los visitantes. Éstos no fueron bien tomados por el capitán de Esto es Guerra, Patricio Parodi, quien señaló que les regalaba el punto.

De inmediato el conductor de Guerreros Puerto Rico, José Figueroa, señaló que ellos no piden que se les regale puntos, solo están reclamando que todo sea justo. Asimismo, indicó que si Patricio vuelve a hacer un comentario similar, él no tendrá ningún problema de agarrar a su equipo y retirarse de Esto es Guerra.

Aquí tuvo que intervenir Gian Piero Díaz y Yaco Eskenazi. El primero señaló que la intención de la competencia es un encuentro amistoso, por lo que no debe llegar a mayores y que el comentario de Patricio solo fue decir. Mientras que Yaco señaló que creía justo repetir la ronda, dando la razón a ambos equipos.

“Nosotros no venimos aquí para que nadie nos regale nada y espero que te quede claro. Si vuelven a decir que nos regalan un punto, nosotros nos vamos y te quedarás con las ganas de ganarnos”, señaló.

“Cuando ustedes fueron a México, su conductora (por Johanna San Miguel) sacó su paño de lágrimas y una libreta de excusas, donde ella le pedía a los conductores de México que modifiquen las reglas de acuerdo a ustedes y tengo las pruebas”, acotó.

Y aunque se notaba a una Johanna San Miguel y a un Patricio Parodi que quería seguir respondiendo, tanto Gian Piero como Yaco se encargaron de poner paños fríos a la situación.