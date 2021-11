Esto es Guerra vs Guerreros Puerto Rico EN VIVO: a qué hora y dónde ver el tercer día de competencia

Esto es Guerra vs Guerreros Puerto Rico: tercer día. (Foto: Instagram)

Esto es Guerra y Guerreros Puerto Rico se enfrenta este 10 de noviembre por tercer día consecutivo. Como se recuerda, el equipo peruano se impuso en las dos ocasiones anteriores, logrando un total de 550 puntos. Mientras que el bando boricua logró 350 puntos.

Este miércoles, Guerreros Puerto Rico promete llevarse la victoria, pero Esto es Guerra, está claro que, no piensa permitirlo. El día de ayer, 9 de noviembre, no solo presenciamos competencia y adrenalina, sino también algo de tensión, pues las quejas de los invitados no faltaron, resaltando que hay reglas que no se han dicho en los ensayos. Puedes revivir el segundo día de competencia aquí.

Como todos los días y desde que empezó la competencia, seguiremos haciendo el EN VIVO de este enfrentamiento internacional. Si no viste el primer día de competencia, puedes revivirlo aquí.

Ambos equipos han demostrado fuerza y garra para conseguir el primer lugar en la reñida competencia, y aunque Esto es Guerra está primero en esta contienda, aún nada está dicho. Cabe resaltar que este es último día de competencia para seguir acumulando puntos. Mañana jueves 11 y viernes 12 de noviembre empieza la Gran Final. Sigue aquí el minuto a minutos del tercer día de la contienda.

ESTO ES GUERRA VS. GUERREROS: ¿DÓNDE SE LLEVARÁ A CABO EL ENFRENTAMIENTO?

La contienda se llevará a cabo en Perú, la delegación de Puerto Rico llegará a las instalaciones de Pachacamac para enfrentarse con los integrantes de Esto es Guerra.

ESTO ES GUERRA VS. GUERREROS: ¿CUÁNTOS DÍAS DURARÁ EL ESPECIAL?

La contienda durará 5 días, se emitió desde este lunes 8 de noviembre y culminará el viernes 12 de noviembre, fecha en que sabremos quién es el ganador del versus de infarto.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL EQUIPO DE ESTO ES GUERRA PERÚ?

El equipo lo conforman 7 hombres y 5 mujeres.

Integrantes de Esto es Guerra listos. (Foto: América TV)

Equipo de hombres:

1.- Patricio Parodi

2.- Matías Ochoa

3.- Facundo González

4.- Hugo García

5.- Said Palao

6. Jota Benz

7.- Pancho Rodríguez

Equipo de mujeres

1.- Melissa Paredes

2.- Azul Granton

3.- Paloma Fiuza

4.- Ducelia Echevarría

5 Allison Pastor

Conductores de Esto es Guerra y Guerreros Puerto Rico posan juntos para la cámara. (Foto: EEG)

¿QUIÉNES CONFORMAN EL EQUIPO DE GUERREROS PUERTO RICO?

La primera en ser elegida para la selección que competirá contra Esto es Guerra fue Nieves, quien de acuerdo a sus estadísticas, ha sido coronada 3 veces como la mejor competidora del programa, además de haber ganado el 60 % de todos los retos de esta temporada. El segundo en ingresar a la selección boricua fue Jeffrey Javier Cerda.

Luis Centeno, Joshua Emil, Paola, Nicole, Valeria, Dan, Chino y Addy son los otros competidores que formarán parte de este equipo que vendrá a nuestro país con toda la intención de quedarse con la copa.

Ellos son los 12 integrantes de Guerreros Puerto Rico. (Foto: Instagram)

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE VER ESTO ES GUERRA VS. GUERREROS PUERTO RICO?

Puedes ver Esto es Guerra vs. Guerreros Puerto Rico desde este lunes a las 7 p.m. por América TV y por la página de página web de América TV GO.

¿CÓMO VEO ESTO ES GUERRA VS. GUERREROS PUERTO RICO POR AMÉRICA TV GO?

Puedes ver Reina del Show a través de América TV GO descargando la aplicación por Play Store o App Store. No tiene corto alguno desde tu tablet o tu celular.

Gian Piero Díaz habla del versus de Esto es Guerra y Guerreros Puerto Rico. (Foto: EEG)

¿QUIÉNES SON LOS CONDUCTORES DE GUERREROS PUERTO RICO?

Guerreros Puerto Rico se enfrentará con Esto es Guerra Perú este 8 de noviembre. (Foto: Instagram)

José Figueroa es uno de los conductores de Guerreros Puerto Rico. Él ha sido parte de importantes campañas publicitarias y ha trabajado en el primer programa de radio de deportes en frecuencia FM. Además, laboró en la discográfica Sony Music por 7 años, colaborando con importantes artistas como Gilberto Santo Rosa, La Quinta Estación, Ricky Martin, entre otros.

Aunque se ha hecho conocido en Perú por los fuertes enfrentamientos con Johanna y Gian Piero, es muy conocido en su país y tiene una trayectoria en el mundo de entretenimiento de más de 15 años.

Diane Ferrer es la compañera de José Figueroa en el reality. La conductora de televisión inició su carrera como youtuber, dando tips de viajes y belleza. Esto le daría visibilidad para dar el salto en televisión.

Pronto llegaría su oportunidad de animar un certamen de belleza llamado Miss Petite, seguido de ser modelo del programa Sales de oro, donde muchas veces tuvo que ser conductora sustituta del espacio.

Lo que nunca imaginó es que se estaría forjando un camino para ser parte de unos de los programas más importantes de Puerto Rico, y nada menos que como conductora de TV.