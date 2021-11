Con el siguiente truco, sabrás si te han bloqueado en Facebook Messenger

Con un nuevo truco, sencillo y práctico, sabrás quienes de tu contactos decidieron bloquearte de la popular red social. Foto: EFE/EPA/ANDREJ CUKIC.

Meta, la empresa matriz de Facebook ha dado un gran cambio en la industria digital. Dentro de ella aparece la situación en querer bloquear contactos incómodos o desconocidos de nuestra red social, como por ejemplo Messenger. Pero muy pocas veces sabemos que otra persona resultó quien nos bloqueó. ¿Cómo averiguarlo?

Con este sencillo método, sabrás los aspectos que te ayudarán a identificar si fuiste bloqueado por otra persona dentro de Facebook Messenger. Debes saber que realizar un bloqueo en esta red social, no es lo mismo que en el aplicativo Facebook.

Porque si una persona solo te bloquea a ti en Messenger, seguirás siendo amigos de Facebook y podrás interactuar en las cronologías de los demás. Sin embargo, si te bloquea en Facebook, será a la par en Messenger.

LOS PASOS

-Primero, la forma más sencilla de comprobar si ha sido bloqueado en Messenger pero no en Facebook es utilizar la aplicación móvil y comprobar si recibiste un mensaje.

-En caso no haya ocurrido, se puede verificar si esa persona todavía está en Facebook. Si es así, entonces te han bloqueado solo en Messenger.

-Mientras estás en la aplicación Messenger, toca la barra de búsqueda y escribe el nombre de tu amigo.

-Después, toque el nombre de su amigo cuando aparezca en los resultados de la búsqueda.

-Escriba su mensaje en el cuadro de texto cerca de la parte inferior de la pantalla y seleccione el botón enviar.

¿QUÉ PASA SI DICE “MENSAJE NO ENVIADO”?

En caso salga ese mensaje o un “Esta persona no recibe mensajes en este momentos, pueden ocurrir tres escenarios:

-Te han bloqueado en Messenger pero no en Facebook.

-Has sido bloqueado en el mismo Facebook.

-Tu amigo ha desactivado su cuenta.

Para solucionarlo, debes seguir estos pasos:

-Abre la aplicación de Facebook

-Realiza una búsqueda del nombre de su amigo.

-Si aparece en los resultados de búsqueda después de escribir su nombre, es posible que te hayan bloqueado en Facebook Messenger, pero no en Facebook.

No obstante, si no aparece, no significa que también te haya bloqueado de Facebook: lo más seguro es una desactivación de su cuenta en la red social.

¿CÓMO EVITAR QUE MIS CONTACTOS ME VEAN EN LÍNA EN MESSENGER?

Facebook también permite chatear de forma invisible con su servicio de mensajería. El primer acceso al menú de configuración es muy poco intuitivo ya que no existe tal menú, pero todo está integrado en la interfaz que utilizan para administrar la cuenta.

Cómo esconder tu última conexión en Messenger de Facebook. (foto: Xataka Android)

Los pasos son:

1. Pulse en la miniatura del avatar personal, como puedes ver en la imagen.

2. Acceda a ‘Estado’.

3. En este apartado, desactive la pestaña.

Al realizar estos pasos, dejará de ver a sus contactos si están activos en Messenger, pero sus contactos también dejarán de verlo conectado. Por supuesto, puede saber si han o no leído sus mensajes.

META ELIMINARÁ ANUNCIOS SOBRE LA ORIENTACIÓN SEXUAL

En un informe de la empresa, cofundada por Mark Zuckerberg, que muestra los resultados obtenidos tras aplicar sus lineamientos desde julio de 2021 hasta septiembre del mismo año, Facebook se opuso al proceso de este consejo asesor y pidió mejoras en su servicio para lograr objetivos en un periodo de tiempo que se adapte a las necesidades de los usuarios.

La compañía de tecnología retirará las opciones de personalización de anuncios que han suscitado preocupación entre las organizaciones civiles a partir del 19 de enero de 2022, que entienden que pueden generar experiencias negativas para las personas de estos grupos.

Las opciones catalogadas como “sensibles” se relacionan con causas, organizaciones o figuras públicas relacionadas con la salud, raza o etnia, afiliación política, religión u orientación sexual.

