Trucos para ahorrar batería en su MacBook

Aprenda trucos para poder ahorrar batería a lo largo de su día a día con su MacBook. (foto: as.com)

Los MacBook, MacBook Pro o MacBook Air vienen de fábrica con una batería que es lo suficientemente nueva como para hacer cualquier actividad sin necesidad de prestarle atención a si la batería se agota rápido o no. Pero cuanto más tiempo pasamos con esta computadora portátil, más ciclos tiene la batería y cuanto más la usamos, menos tiempo durará.

No cabe duda de que una de las ventajas de tener un portátil es la posibilidad de utilizarlo sin cables, recurriendo así a la batería. Le presentaremos una serie de trucos que puede utilizar para ahorrar batería.

Ninguno de estos es infalible por sí solo, pero si sigue algunos o todos los consejos, puede mantener su MacBook funcionando por más tiempo sin preocuparse por la descarga de la batería.

1. Utilice Safari como navegador predeterminado

El navegador nativo de Apple es uno de los más recomendados por su fluidez, seguridad y privacidad. En los últimos años se han implementado interesantes mejoras a las que también se pueden agregar extensiones. Es comprensible en cualquier caso que otros puedan resultar más prácticos en ocasiones, pero si quiere ser eficiente en el consumo, solo este navegador te garantiza un bajo consumo de batería.

Safari en MacBook. (foto: Apple)

Por lo tanto, si puede elegir, es mejor usar siempre Safari para navegar por Internet. La diferencia con otros navegadores como Chrome o Firefox puede ser realmente notoria, ya que tienen grandes características, pero no están tan adaptados al ecosistema macOS y su consumo de energía es elevado. De hecho, el navegador de Google se considera uno de los menos eficientes en Windows y especialmente en computadoras Mac.

2. Desconecte el Bluetooth

Habilitar esta conectividad consume batería incluso si no tiene un dispositivo conectado porque, de forma predeterminada, buscará dispositivos a los que conectarse. Por supuesto, si usa accesorios como teclados y mouse externos, es importante mantenerlos activados cuando planee usarlos.

Bluetooth en MacBook. (foto: Apple Support)

Si bien la MacBook ya tiene estos elementos incorporados, puede tener sentido usarlos y renunciar a los demás si necesita ahorrar batería con urgencia.

3. Desconecta el WiFi cuando no lo esté utilizando

La conexión a Internet es fundamental hoy en día para hacer casi todo con tu ordenador, por lo que no es recomendable desenchufarlo siempre. Ahora bien, son muchas las actividades que aún se realizan sin necesidad de estar conectado a la red, por lo que si en tu caso estás utilizando herramientas offline y quieres ahorrar batería, es una buena opción apagar el WiFi aunque sea de forma temporal.

Wi-fi en MacBook. (foto: Apple Support)

Por supuesto, tenga en cuenta que habrá procesos que no se ejecutan, como la sincronización de iCloud. Si se conecta a Internet mediante cable, no es necesario. Es cierto que también agotará la batería, pero no tanto como con WiFi, ya que estas redes requieren más consumo de energía de los ordenadores.

4. Visualice los vídeos a pantalla completa

Las MacBooks están configurados para entrar en algún tipo de modo de ahorro de energía cuando mira un video en modo de pantalla completa. Por lo tanto, siempre se recomienda reproducir estos videos en dicho formato siempre que sea posible. Y no, no bastará con verlo en gran tamaño o con la ventana expandida, tiene que habilitar la opción de pantalla completa real.

Video en pantalla completa, MacBook. (foto: Apple Support Communities)

Si está viendo contenido en un monitor externo, esta función no tiene sentido cuando la computadora está cerrada, ya que su monitor ya no usa la batería y el monitor se alimenta directamente con energía. Ahora, si va a usar la pantalla dual, es una buena idea reproducir el video en modo de pantalla completa en la MacBook y usar el monitor para la otra tarea que está haciendo.

5. Ajuste el brillo manualmente

Siempre que hablamos de ahorro de batería en un dispositivo con pantalla, hablamos de brillo, y esta es una de las principales causas del agotamiento de la batería. Nuestro consejo es reducirlo manualmente siempre que puedas, ajustándolo para que puedas ver la pantalla con claridad.

Brillo en MacBook. (foto: Applesfera)

A la larga, no solo la batería se beneficiará de ella, sino que su vista también lo agradecerá.

6. Modifique los ajustes de ahorro de energía

Si ingresa a Preferencias del sistema, encontrará una opción llamada Ahorro de energía que se puede usar para configurar algunas opciones de batería para ayudar a reducir el consumo cuando la MacBook está desconectada.

Configuraciones de Ahorro de energía, MacBook. (foto: Apple Support)

El panel está dividido en varias pestañas y en su interior encontrarás útiles opciones como configurar un apagado automático de la computadora o simplemente apagar la pantalla para ahorrar batería.

