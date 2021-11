Test viral: elige un símbolo y conoce secretos profundos de tu espíritu

Escoge un símbolo y mira lo que significa para ti en el test viral 2021 que pocos rechazan. Foto: Bioguia.

Los test virales circulan en redes sociales como Facebook, Twitter e incluso Instagram, y en muchos casos sirven para conocer aspectos poco conocidos de nuestra propia personalidad. Incluso, a veces pueden ayudarnos a ser más analíticos con nosotros mismos. ¿Te animas a resolver la prueba a continuación?

Esta vez es una imagen con seis figuras geométricas, cada una con un trazo diferente. Eso le da un significado distinto al respecto. Lo único que debes hacer es elegir cuál te genera mayor atracción, con eso sabrás secretos profundos de tu personalidad que es probable —o cosas del destino— sea revelado en este contexto.

Líneas abajo veras los resultados del test. Pruébalo y no te arrepientas de tus decisiones.

RESPUESTAS DEL TEST VIRAL

Figura 1

Es probable que tu espíritu desea mantenerse alejado de toda aura negativa, ya sean personas, relaciones, ambientes, pensamientos o emociones. Quizás estás atravesando un momento en el que te cuesta un poco más de empeño sobre los actos, distinguir qué cosas te hacen bien y no poder ignorar la energía negativa a tu alrededor. Lo mejor es cuidarse de esas auras pesimistas y encaminarse a lo que llene tu corazón.

Figura 2

Tu espíritu desea concentrarse. En un mundo poco disperso, estarás indeciso, y siempre quedarás en el medio de las cosas, lo cual no te gusta para nada. Mas aún si gastas mucha energía en decidir, pero no tomas realmente un camino lineal, caes y te levantes de forma seguida.

Este símbolo te invita a que hagas silencio, olvides de lo que opinan los demás, lo que se esperaría que hagas, y elijas lo que realmente creas que te hará feliz porque al final es tu camino y de nadie más. Eso es lo que finalmente valdrá la pena, ¿no crees?

Figura 3

El aura que te rodea hace el llamado a una conexión en conjunto. Tal vez estás pasando por una etapa donde no te animas a escuchar a tu corazón, y entonces te ensordeces con relaciones tóxicas, malos hábitos o millones de actividades que no te permitan hacer silencio. Date el tiempo de pensar, de sentir y evaluar la situación.

Medita, acércate a tu lado espiritual, porque lo peor es temerle el cambio junto al poder interno que llevas dentro de tu corazón. Mantén siempre esa conexión para crear ese camino que anhelas con tanto deseo. Nunca estarás solo/a.

Figura 4

Es probable que tu espíritu desee simpleza. Tal vez estés sobrecargándote de ocupaciones, relaciones, compromisos, etc. Por ello, es momento de despejar, de limpiar, de seleccionar y quedarte solo con lo que realmente necesitas o te hace feliz.

No quieras cumplir con todo, no quieras tampoco almacenar, acumular, pensando que “más” es igual a “mejor”. Practica la simpleza, la sencillez y el minimalismo, no solo con tus cosas, sino también con tus vínculos.

Figura 5

Escoger este símbolo es el significado en que hay algo dentro de ti que te está demandando mirar hacia adentro, en lo profundo donde nadie más puede llegar. ¿Hace cuánto que no te conectas de verdad contigo? ¿Te miras y te escuchas de verdad? ¿O hay algún dolor que mejor prefieres no ver para evitar un terror del pasado?

Pierde el miedo y a préstale atención a lo que eres, a lo que sientes y a lo que deseas. No debes tener prejuicios, sigue con una mirada amorosa dispuesta a perdonar, a sanar y a aceptarte como eres, aunque eso no siempre sea tan agradable de ver o atravesar.

Figura 6

Por último, si has elegido esta figura tu espíritu probablemente desee “cuidar tu clan”. ¿Qué quiere decir eso? Significa cuidar a tu familia, reúnete con tus amigos, dedícale tiempo de calidad a esos vínculos que realmente te hacen bien, los verdaderos que jamás te abandonarán por cualquier detalle. Pide ayuda, déjate abrazar y cuidar por quienes aprecias. Siéntete parte de una red que siempre estará para ti cuando más la necesites.

