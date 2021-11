Pedro Castillo en evento de ollas comunes: “No me preocupa la oposición”

Pedro Castillo se dirigió a la población este viernes en San Juan de Lurigancho. | Canal N

El presidente de la República, Pedro Castillo, participó en el lanzamiento del Registro Único Nacional de Ollas Comunes, en San Juan de Lurigancho. En la actividad estuvieron presentes las ministras de la Mujer, Anahí Durand, de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte y el de la Producción, José Incio Sánchez.

El mandatario empezó diciendo que no le preocupa la oposición, “no me preocupan aquellos que todavía no conciben que han sido derrotados por la voluntad de ustedes, por el sueño de este pueblo, por este pueblo sediento de muchas oportunidades”.

Sobre el voto de confianza que se le otorgó al gabinete encabezado por Mirtha Vásquez por parte del Congreso de la República, reconoció que reconocer ha sido un trabajo democrático. Sostuvo que así son las decisiones, la vida política y la democracia en el Perú, Añadió que son respetuosos de las decisiones, “y también seremos respetuosos del encargo que nos ha hecho este pueblo, para que nuestros hijos no estén mendigando por un plato de comida, sino que debe ser un derecho constitutional”.

Castillo puntualizó que el Estado debe garantizar la alimentación a todos los ciudadanos, y el gobierno tiene la responsabilidad de luchar para que ningún hijo se quede sin la posibilidad de estudiar, y para que los agricultores puedan hacer llegar el alimento a la olla, y para que se resuelva el problema del agua.