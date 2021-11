Selección peruana: Con Salomón Rondón y Tomás Rincón, los convocados de Venezuela para Eliminatorias

La ausencia de Yeferson Soltedo es lo más resaltante de la convocatoria.

La selección venezolana anunció su lista de convocados para enfrentar a Perú. ‘La Vinotinto’ hizo oficial a los 26 jugadores que estarán en la fecha doble de las Eliminatorias, entre los nombres resaltan el de los experimentados Salomón Rondón y Thomas Rincón. El conjunto de Leonardo González buscará salir del fondo de la tabla en estos dos partidos ante la ‘blanquirroja’ y Ecuador.

‘La Remolacha Mecánica’ dio a conocer los futbolistas mediante su cuenta de Twitter. El entrenador del combinado venezolano sabe la importancia que serán estos duelos para poder dejar el último puesto de la tabla de las clasificatorias Qatar 2022. Por ello, volvió a llamar a su goleador Salomón Rondón, quien la jornada triple de octubre no pudo estar por falta de permiso de la Premier League.

NÓMINA DE CONVOCADOS

Arqueros: Joel Graterol, Rafael Romo y Wuilker Faríñez.

Defensores: Roberto Rosales; Ronald Hernández, Jefre Vargas, Yordan Osorio, Adrián Martínez, Christian Makoun, Nahuel Ferraresi, Daniel Carrillo y Oscar Gónzalez.

Volantes: Tomás Rincón; Junior Moreno; Edson Castillo; Cristian Cásseres Jr.; José Martínez; Eduard Bello; Jefferson Savarino; Luis González y Darwin Machís.

Delanteros: Jan Hurtado; Salomón Rondón; Brayan Hurtado; Eric Ramírez y Fernando Aristeguieta.

Venezuela enfrentará a Perú y Ecuador en esta jornada doble l Foto: Twitter

AUSENCIAS EN LA CONVOCATORIA

El futbolista que brilló por su ausencia fue Yeferson Soteldo. El volante fue incluido en la nómina pasada, no obstante después del partido frente a Brasil donde brindó una asistencia, no volvió a jugar. La Federación Venezolana de Fútbol publicó que el jugador del Toronto FC presentaba molestias y que no podría ser considerado ante Ecuador. Asimismo, no pudo llegar al enfrentamiento con ‘La Roja’.

Soteldo no fue incluido en la lista de convocados para la fecha doble de noviembre l Foto: Twitter

Por otro lado, está Adalberto Peñaranda. El jugador de UD Las Palmas sufrió una rotura fibrilar del bíceps femoral izquierdo en el encuentro ante el CD Lugo en el Anxo Carro. Su club confirmó mediante un comunicado que el jugador estará de baja entre 6 y 8 semanas. El extremo venezolano fue titular en los tres partidos de la jornada pasada.

SU PRESENTE EN LAS ELIMINATORIAS

Venezuela consiguió los mismos puntos que la selección de Ricardo Gareca en sus últimos tres encuentros por las Eliminatorias sudamericanas. Arrancó perdiendo 3 a 1 frente a Brasil en condición de local. Posteriormente, superó 2 a 1 a Ecuador de Machís y Bello en el estadio Olímpico. Finalmente, no pudo ‘rascar’ ni un empate en la visita a Chile, donde cayó goleada 3 a 0.

ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS POR CLASIFICATORIAS

Perú 1 - 0 Venezuela (2021)

Venezuela 2 - 2 Perú (2017)

Perú 2 - 2 Venezuela (2016)

Venezuela 3 - 2 Perú (2013)

Perú 2 - 1 Venezuela (2012)

SEGUIR LEYENDO