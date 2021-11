Castillo no puede nombrar nuevo ministro del Interior: no publican resolución de renuncia de Barranzuela

Renuncia de Luis Barranzuela al cargo de ministro del Interior.

Papelito manda. A pocos de horas de que el Congreso de la República inicie el debate para conocer su postura sobre si dan o no el voto de confianza al Gabinete de Mirtha Vásquez, aun no se puede conocer el nombre del nuevo ministro del interior, ya que la resolución oficial de la renuncia de Luis Barranzuela no es publicada de manera formal.

Ante esto, para el Gobierno, Luis Barranzuela sigue siendo el ministro del Interior, es por eso que Pedro Castillo no puede nombrar a su sucesor.

Recordemos que el dos de noviembre, Luis Barranzuela, a través de su cuenta de Twitter, anunció su renuncia, por la misma plataforma Pedro Castillo aceptó el paso al costado del ministro del interior.

Por su parte, el extitular de la PCM, Juan Jiménez Mayor, aseguró que mientras no se oficialice la renuncia, Luis Barranzuela sigue siendo hasta hoy el ministro del Interior, sostuvo el ex premier en diálogo con el programa Cara A Cara de TV Perú.

Para Jiménez Mayor, la renuncia de Barranzuela era una crónica ya anunciada y la jefa del Gabinete Ministerial que tiene reacciones positivas se las jugó pidiéndole que esclarezca la situación en la que estaba involucrado para forzar a su renuncia.

Consultado en torno a lo que dice la Constitución en torno a que la presidenta de la PCM deba acudir al Congreso a pedir el voto de investidura se sobreentiende que según el artículo 130 debe ir acompañada de su Gabinete en pleno.

“En el Congreso hay la necesidad de acuerdos mínimos y esa es la labor que la premier debe enfatizar, pese a que en el Parlamento hay también sectores radicales que están pensando en situaciones extremas como el de la vacancia”, precisó Jiménez Mayor.