“La seño ya dio la indicación”: testimonio complica a regidora Patricia Niño por asesinato de alcalde en Piura

Cobertura noticiosa sobre la investigación de un crimen que involucra a un alcalde. Un abogado penalista analiza el caso. Se presenta una declaración escrita de William Tezen Gonza, alias "Pochola", que menciona a la regidora Patricia Aure. El video muestra escenas de agentes policiales en el lugar de la investigación, incluyendo un vehículo con una zona borrosa y la congregación de numerosas personas en una calle con presencia policial.

Patricia Niño, regidora del distrito Veintiséis de Octubre, en Piura, es investigada por su presunta participación como autora intelectual del asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre Calle, ocurrido el pasado 21 de mayo. Mientras avanzan las diligencias fiscales y la recopilación de testimonios de los implicados, han surgido elementos que la vincularían con la planificación del crimen, incluyendo la presunta entrega de información sobre los movimientos del burgomaestre y la orden para ejecutar el atentado.

“La seño ya dio la indicación”. Esa es la frase que figura en la declaración de William Tesengonza, alias “Pochola”, uno de los investigados en el caso, y que hoy se ha convertido en una de las principales evidencias que analiza el Ministerio Público.

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Según su testimonio, días antes del crimen se realizó una reunión en una vivienda del distrito donde varios integrantes de la organización criminal habrían coordinado los detalles del asesinato. Entre los asistentes, según declaró, se encontraban César Augusto Sánchez, alias “La Muerte”; Deivis Omar Gallo, alias “Chino Papo”; y Jhon Darwin Ponce, alias “La Pájara”.

Alias “Pochola” señaló que “La Muerte” era el encargado de dirigir la operación y que durante el encuentro mantuvo comunicación con una persona a la que llamaban “la seño”, quien posteriormente identificó como la regidora Patricia Niño. De acuerdo con la investigación, dichas comunicaciones estaban relacionadas con información sobre la ubicación, desplazamientos y actividades del alcalde antes del atentado.

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La regidora Patricia Niño, señalada por un detenido como presunta autora intelectual del crimen del alcalde Febre| Latina

El colaborador también sostuvo que cada integrante tenía una función específica: “La Pájara” habría sido designado para conducir la motocicleta utilizada por el sicario; “Chino Papo” se habría encargado del seguimiento al vehículo de la víctima; mientras que “La Muerte” coordinaba toda la operación.

Para el abogado penalista James Rodríguez, de comprobarse estas acusaciones, la situación jurídica de la regidora podría agravarse significativamente. El especialista señaló que el delito de sicariato está sancionado con cadena perpetua y que una eventual participación en labores de vigilancia o reglaje constituiría un elemento de especial gravedad dentro de la investigación.

Audiencia de prisión preventiva fue reprogramada

Patricia Niño se entregó a las autoridades tras emitirse una orden de detención preliminar en su contra. Posteriormente reapareció durante la audiencia judicial en la que se evalúa el pedido de 18 meses de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público.

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Durante la diligencia, la regidora confirmó sus datos personales y profesionales ante el juzgado. Sin embargo, la audiencia fue reprogramada y continuará este jueves 18 de junio, fecha en la que el Poder Judicial deberá evaluar los elementos presentados por la Fiscalía y determinar si corresponde imponer la medida cautelar.

Mientras tanto, las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias que rodearon el asesinato del alcalde de 26 de Octubre, un caso que ha generado conmoción en Piura y mantiene bajo la lupa a autoridades y presuntos integrantes de una organización criminal vinculada al crimen.

¿Cómo murió el alcalde Víctor Hugo Febre?

Peritos y fiscales reconstruyen el asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre en Piura, donde la Policía Criminalística examina la escena del crimen y se muestra un retrato del edil asesinado. (Composición: Infobae Perú)

Víctor Hugo Febre Calle, alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, murió el 21 de mayo de 2026 tras ser atacado a balazos por presuntos sicarios cuando se desplazaba en su camioneta por el asentamiento humano San Sebastián, en Piura.

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Según las investigaciones y los testimonios recogidos tras el atentado, los atacantes se movilizaban en motocicletas y siguieron el vehículo del burgomaestre antes de abrir fuego contra él. Algunas versiones señalan que el ataque ocurrió mientras regresaba de almorzar y que los sicarios continuaron disparando durante una persecución.

Febre recibió múltiples impactos de bala, algunos alcanzaron la cabeza, cuello, abdomen y espalda del alcalde. Aunque fue trasladado de emergencia al centro de salud de San Sebastián, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

El atentado también dejó heridos a su chofer y a un agente de seguridad que lo acompañaban. Posteriormente, la Policía Nacional inició un operativo para capturar a los responsables y reconstruir la ruta seguida por los sicarios mediante cámaras de videovigilancia.

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