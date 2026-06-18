Región Lambayeque acelera trabajos de mejora en Chiclayo para preparar la visita del Papa León XIV

A raíz de la confirmación de la visita del papa León XIV al Perú en noviembre de este año por parte del presidente José María Balcázar; Lambayeque, una de las regiones que recibirá al sumo pontífice, ha acelerado los trabajos de renovación en la ciudad de Chiclayo para preparar a la comunidad no solo para la recepción del sumo pontífice, sino también para la llegada de turistas.
Con los trabajos de acondicionamiento urbano ya en marcha en Chiclayo y otros puntos de Lambayeque, el gobernador regional Jorge Pérez dijo que el plan se acelera por la visita del Papa León XIV prevista para fines de este año. “Nos estamos adelantando porque entendemos que el Santo Padre va a venir a Chiclayo, que es su tierra, y estamos viendo cuál es el escenario”, afirmó a la Agencia Andina.
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El gobierno regional proyecta distintos lugares para el acto central y, en paralelo, ajusta el dispositivo de alojamiento ante la afluencia esperada. “Cuando llegó el papa Francisco a Trujillo, hubo casi medio millón de visitantes. Ahora, entendiendo que Chiclayo va a ser visitado por su Santo Padre, que además es un chiclayano, esperamos ”no menos de un millón de personas”, sostuvo Pérez.
Entre las alternativas evaluadas figuran Puerto Eten, Ciudad Eten y las Pampas de Reque, según detalló el gobernador. En esa definición, remarcó que la decisión final no será regional: “Finalmente, el Vaticano dirá qué quiere y nosotros estaremos dispuestos a aceptar”, declaró a Agencia Andina.
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Pérez también indicó que se están coordinando medidas para ampliar la oferta de hospedaje y atender la demanda de servicios. “Es un trabajo que haremos, ni bien se sepa la fecha exacta de llegada del Papa, para poder trabajar conjuntamente con todos los órganos del sector”, afirmó.
La logística de alojamiento y servicios
El gobernador precisó que la capacidad hotelera actual en la región es de 25.000 camas, y que se busca optimizar recursos hoteleros y gastronómicos. Como referencia, mencionó el uso de espacios particulares en celebraciones masivas como la fiesta de la Santísima Cruz en Motupe y el carnaval de Cajamarca, con el objetivo de aprovechar ambientes disponibles en viviendas.
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También se prevé implementar “campamentos de fe” con agua, salud y seguridad, para estancias prolongadas de peregrinos y visitantes. Según Pérez, se apunta a que las personas “puedan quedarse por lo menos una semana en lugares adecuados”, dijo a Agencia Andina.
Las obras previstas en Chiclayo y la región
En obras públicas, el gobernador informó que se realizan intervenciones en la Catedral de Chiclayo, que describió como “una de las iglesias más hermosas del mundo”, además de arreglos en viviendas de arquitectura colonial.
La región, además, avanza con la pavimentación de la ciudad con una inversión de 30 millones de soles, financiada por partes iguales entre el gobierno nacional y el gobierno regional. “Va a ser imposible pavimentar el 100% porque este es un problema con más de 40 años de antigüedad”, dijo Pérez.
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Para facilitar la cobertura del evento, se proyecta instalar pantallas gigantes en las avenidas San José, Elías Aguirre y Balta, según señaló el gobernador.
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