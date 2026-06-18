Campaña veterinaria para este sábado 20 de junio: conoce dónde y qué servicios son los disponibles

Esta iniciativa contribuye a reducir riesgos sanitarios en el distrito al promover vacunación, control de parásitos e higiene básica, lo que mejora la convivencia en parques y calles - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de Barranco anunció una campaña veterinaria gratis para este sábado 20 de junio, con atención programada de 9:00 a 12:30 horas en la plaza Butters, en el marco de sus acciones de orientación y prevención para el cuidado de mascotas en el distrito.

La jornada ofrecerá servicios básicos para perros y gatos y buscará facilitar el acceso a controles preventivos. La comuna recomendó acudir con tiempo debido a que la atención se realizará dentro del horario establecido y en un punto de alta afluencia vecinal.

El objetivo central apunta a reforzar hábitos de cuidado en casa y promover prácticas de convivencia segura en espacios públicos. La entidad también busca reducir riesgos sanitarios asociados a la falta de controles preventivos, como la presencia de parásitos, las lesiones por descuido en higiene básica y la exposición a enfermedades evitables mediante vacunación.

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Asimismo, se aconseja llevar a los animales con correa, collar y, si corresponde, bozal, para evitar incidentes durante la espera. En el caso de gatos, es recomendable trasladarlos en transportadora o bolso adecuado para reducir el estrés y mantener el orden en la fila.

La campaña comenzará a partir de las 9 horas - Créditos: Municipalidad de Barranco.

Servicios disponibles y en qué consisten

Consulta veterinaria: evaluación general del estado de salud y recomendaciones básicas según el cuadro observado.

Orientación de tenencia responsable: pautas sobre alimentación, manejo en la vía pública, control reproductivo y cuidados diarios.

Corte de uñas: recorte seguro para prevenir lesiones, enganches y molestias al caminar.

Vacunas antirrábicas: aplicación preventiva contra la rabia, conforme al esquema indicado por el personal a cargo.

Antipulgas: apoyo para el control de pulgas mediante aplicación de productos según necesidad y tamaño del animal.

Desparasitación: administración de tratamiento contra parásitos internos, de acuerdo con la evaluación previa.

Limpieza de oídos: higiene externa para retirar suciedad y reducir riesgo de infecciones asociadas.

La campaña en la plaza Butters se realizará dentro del horario anunciado y concentrará la atención en servicios preventivos, con énfasis en orientación ciudadana y cuidado sanitario de perros y gatos en el distrito.

La campaña se llevará a cabo este sábado 20 de junio - Créditos: Magnific.

¿Por qué es importante la desparasitación en las mascotas?

Reduce la carga de parásitos internos (como lombrices y tenias), que pueden provocar diarreas, vómitos, pérdida de peso, anemia y malestar general, incluso cuando el animal parece “sano”.

Protege a cachorros y animales mayores, que suelen ser más vulnerables a complicaciones por defensas bajas o deshidratación.

Disminuye el riesgo de contagio a otros animales del hogar o del entorno, porque muchos parásitos se eliminan por heces y contaminan patios, parques o areneros.

Ayuda a prevenir zoonosis, ya que algunos parásitos pueden afectar a personas, sobre todo a niños, adultos mayores o individuos con inmunidad comprometida.

Mejora el aprovechamiento de nutrientes: al controlar los parásitos, el organismo absorbe mejor el alimento y se favorece el desarrollo y la energía.

Complementa la vacunación y el control antipulgas: un plan sanitario ordenado incluye desparasitación periódica, higiene y visitas veterinarias para ajustar dosis y frecuencia según peso, edad y estilo de vida.