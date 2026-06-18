Campaña veterinaria para este sábado 20 de junio: conoce dónde y qué servicios son los disponibles

La Municipalidad de Barranco anunció una campaña veterinaria gratis para este sábado 20 de junio, con atención programada de 9:00 a 12:30 horas en la plaza Butters, en el marco de sus acciones de orientación y prevención para el cuidado de mascotas en el distrito.
La jornada ofrecerá servicios básicos para perros y gatos y buscará facilitar el acceso a controles preventivos. La comuna recomendó acudir con tiempo debido a que la atención se realizará dentro del horario establecido y en un punto de alta afluencia vecinal.
El objetivo central apunta a reforzar hábitos de cuidado en casa y promover prácticas de convivencia segura en espacios públicos. La entidad también busca reducir riesgos sanitarios asociados a la falta de controles preventivos, como la presencia de parásitos, las lesiones por descuido en higiene básica y la exposición a enfermedades evitables mediante vacunación.
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Asimismo, se aconseja llevar a los animales con correa, collar y, si corresponde, bozal, para evitar incidentes durante la espera. En el caso de gatos, es recomendable trasladarlos en transportadora o bolso adecuado para reducir el estrés y mantener el orden en la fila.
Servicios disponibles y en qué consisten
- Consulta veterinaria: evaluación general del estado de salud y recomendaciones básicas según el cuadro observado.
- Orientación de tenencia responsable: pautas sobre alimentación, manejo en la vía pública, control reproductivo y cuidados diarios.
- Corte de uñas: recorte seguro para prevenir lesiones, enganches y molestias al caminar.
- Vacunas antirrábicas: aplicación preventiva contra la rabia, conforme al esquema indicado por el personal a cargo.
- Antipulgas: apoyo para el control de pulgas mediante aplicación de productos según necesidad y tamaño del animal.
- Desparasitación: administración de tratamiento contra parásitos internos, de acuerdo con la evaluación previa.
- Limpieza de oídos: higiene externa para retirar suciedad y reducir riesgo de infecciones asociadas.
La campaña en la plaza Butters se realizará dentro del horario anunciado y concentrará la atención en servicios preventivos, con énfasis en orientación ciudadana y cuidado sanitario de perros y gatos en el distrito.
¿Por qué es importante la desparasitación en las mascotas?
- Reduce la carga de parásitos internos (como lombrices y tenias), que pueden provocar diarreas, vómitos, pérdida de peso, anemia y malestar general, incluso cuando el animal parece “sano”.
- Protege a cachorros y animales mayores, que suelen ser más vulnerables a complicaciones por defensas bajas o deshidratación.
- Disminuye el riesgo de contagio a otros animales del hogar o del entorno, porque muchos parásitos se eliminan por heces y contaminan patios, parques o areneros.
- Ayuda a prevenir zoonosis, ya que algunos parásitos pueden afectar a personas, sobre todo a niños, adultos mayores o individuos con inmunidad comprometida.
- Mejora el aprovechamiento de nutrientes: al controlar los parásitos, el organismo absorbe mejor el alimento y se favorece el desarrollo y la energía.
- Complementa la vacunación y el control antipulgas: un plan sanitario ordenado incluye desparasitación periódica, higiene y visitas veterinarias para ajustar dosis y frecuencia según peso, edad y estilo de vida.
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