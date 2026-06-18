Corte de agua para este 20 de junio por más de 10 horas: conoce cuáles son las zonas afectadas

El corte de agua está programado para este 20 de junio - Créditos: Andina.

Sedapal anunció un corte temporal del servicio de agua potable para el martes 16 de junio en diversos sectores de Ate y Puente Piedra como parte de trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución. La empresa indicó que la restricción se ejecutará dentro de su programación operativa de ese día y que impactará tanto a viviendas como a establecimientos comerciales ubicados en las zonas incluidas en el plan.

Según el cronograma difundido por la compañía, la interrupción no tendrá un horario único para todos los usuarios. Los tiempos de suspensión y posterior reposición variarán de acuerdo con el sector intervenido y con el progreso de las labores técnicas previstas para esa jornada.

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Por ese motivo, la entidad recomendó a los vecinos revisar el detalle publicado para ubicar el horario que corresponde a su área y así organizar con anticipación actividades que dependen del abastecimiento, como la preparación de alimentos, la limpieza del hogar o el funcionamiento de negocios.

La empresa sostuvo que este tipo de acciones forman parte de una estrategia preventiva destinada a reducir riesgos de fallas y a asegurar condiciones adecuadas en el sistema. En esa línea, explicó que las tareas apuntan a resguardar la calidad del agua y a mantener la continuidad del servicio en Lima Metropolitana mediante intervenciones programadas, con el fin de evitar emergencias mayores o deterioros que afecten el suministro por periodos más prolongados.

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Sedapal anunció que los usuarios deberán tomar sus precauciones - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Puente Piedra

A. H. Cristo Rey

A. H. Cruz de Chillón Valle La Ensenada

A. H. Virgen de Fátima Ampliación

A. H. Cruz de Chillón

Hora: 12 m - 8 p. m.

Ate

Asoc. Segundo Mercado López – Esq. Piérola

Asoc. UPIS 26 de Mayo – Esq. Piérola

Asoc. Valle del Mantaro del Perú – Esq. Piérola

Coop. Ramiro Prialé Ltda. – Esq. Piérola

P.V. Andrés Avelino Cáceres – Esq. Piérola

Hora: 1 p. m. - 11 p. m.

Prog.Viv. Andrés A. Cáceres - Eeq. Piérola

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Este corte de agua busca facilitar trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución, preservar la calidad del suministro y asegurar la continuidad del servicio en Lima Metropolitana al reducir el riesgo de fallas y averías mayores - Créditos: Andina.

Funciones de Sedapal

Produce y capta agua para consumo humano, a partir de fuentes superficiales y subterráneas, según la disponibilidad del sistema.

Potabiliza el recurso en plantas de tratamiento para cumplir parámetros sanitarios antes de su distribución.

Distribuye agua potable mediante redes, reservorios y conexiones domiciliarias en zonas bajo su cobertura.

Opera y mantiene la infraestructura: tuberías, válvulas, estaciones de bombeo y medidores, con trabajos programados y atención de emergencias.

Recolecta y transporta aguas residuales a través del alcantarillado para su tratamiento posterior.

Trata aguas servidas en plantas especializadas y gestiona disposición final conforme a normas ambientales.

Atiende a usuarios: nuevas conexiones, ampliaciones, reclamos, consultas, facturación, y orientación sobre consumo y pagos.

Controla calidad del agua y monitorea presión y continuidad, con mediciones y acciones correctivas.

Ejecuta proyectos de inversión y mejora para ampliar cobertura, reducir pérdidas y reforzar la seguridad operativa.

Coordina con autoridades y comunidades ante contingencias, cortes programados y campañas informativas.

Consejos para ahorrar el agua en casa

Repara fugas de caños e inodoros: una pérdida pequeña puede desperdiciar muchos litros al día.

Cierra el grifo al cepillarte, afeitarte o enjabonar platos; ábrelo solo para enjuagar.

Toma duchas cortas y evita llenar la tina.

Usa balde para lavar el auto y la vereda, no manguera.

Riega plantas temprano o de noche y prioriza riego por goteo.

Reutiliza agua (por ejemplo, de lavar verduras) para limpieza o riego.

Lava ropa con carga completa y en modo eco si tu lavadora lo tiene.

Instala aireadores y duchas ahorradoras para reducir el caudal.