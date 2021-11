Los ‘red flags’ que debes tener en cuenta por cada signo zodiacal

Los red flags de los doce signos del zodiaco que debes anotar ante de ilusionarte con una persona. Tenlo en cuenta. Composición: Infobae.

Una nueva tendencia que se ha viralizado en redes sociales son los red flags. Se trata de acciones inaceptables o actitudes de las personas que no son agradables y de las que debemos estar alertas al momento de interactuar con una persona, ya sea por amistad o por un interés de tener una relación de pareja. Estos indicios se deben tomar en cuenta en una cita, por ejemplo.

Aunque no es determinante, estas banderas rojas también pueden preverse con las personas de determinados signos zodiacales. Atento a lo que dice tu signo con los red flags. Una de esas novedades puede salvarte de pasar un mal rato.

ARIES

Aries siempre tiene una mala reputación, y por una buena razón. Porque en las relaciones de todo tipo, tiende a ser inmaduro, dominante e insensible. Son considerados como narcisistas totales, lo que los hace luchar con la empatía, que los lleva a actuar de manera egoísta con sus amigos y amantes.

Incluso, a un Aries no le importa lo que está dando en una relación, solo lo que recibe. Tienen opiniones firmes y pueden decirte qué hacer, incluso si es algo que no los afecta directamente. Tenga cuidado, porque si sostiene un espejo frente a un Aries, verá lo que quieres ver. No hay forma de influir en ellos. Un verdadero red flag para otros signos.

TAURO

Este es un signo que es conocido por ser terco. No solo eso, sino que también son vagos y materialistas. Se aferrará a una opinión como un hecho hasta su último aliento, porque lo considera como el camino correcto. Si estás saliendo con un Tauro, nunca esperes ganar una discusión. Simplemente no sucederá. El red flag que lo comunicativos no querrán vivir.

También les encanta ser perezosos, con esperanzas y sueños que rara vez se cumplen. Si eres un buen motivador, podrías ser la pareja perfecta para un Tauro, ya que te necesitan para hacer las cosas. Sin embargo, si te enamoras de este signo, prepárate para usar los regalos como tu principal lenguaje de amor. Se obsesionan con los diamantes, las marcas y todo lo elegante, son muy detallistas.

GÉMINIS

Los Géminis son conocidos por tener dos caras, que también los hace inconsistentes, lo que conduce a problemas de compromiso. Para ellos, es difícil saber dónde te encuentras exactamente cuando están saliendo.

Además de ese rasgo horrible, los Géminis también son muy superficiales. Ponen mucho énfasis en la apariencia y la imagen cuando toman decisiones sobre con quién salir. Entonces, si está buscando anotar con este signo, tome en cuenta este red flag si anhela una relación largo plazo.

CÁNCER

Cáncer es un signo de agua, lo que los vuelve súper emocionales. Las emociones pueden ser una gran puerta de entrada para conocer a alguien. Sin embargo, sus emociones a menudo contienen mucho mal humor y pesimismo.

Les encanta ahogarse en su grupo de sentimientos, hablar del pasado y ponerse nostálgicos. Esto conduce a sentimientos de melancolía, que pueden ser perjudiciales para una nueva relación. También tienden a guardar rencor, así que si estás saliendo con este signo, trata de no arruinarlo. Nunca te dejarán olvidarlo.

LEO

Son los ególatras del Zodíaco. Después de salir con uno, seguramente no lo olvidarás. Este signo egocéntrico también es posesivo. No te sorprendas si tu nuevo amante Leo se enoja contigo por hablar con otra persona en una fiesta, llamar la atención de otra persona (incluso si no estás participando) o usar algo que considere inapropiado.

Te quieren para ellos solos y te manipularán para que tengan todo el control. Son realmente impacientes, lo que puede ser un dolor total a diario. Ya sea que esté conduciendo, preparándose para salir, cocinando o enseñándoles cómo hacer algo, sin duda, acelerarán su proceso. Tómalo en cuenta y piénsalo bien.

VIRGO

Los virgos son los mojigatos del zodíaco. Son conocidos por ser conservadores, lo que conduce a tendencias críticas. Si te encuentran demasiado grosero, inapropiado o ruidoso, rápidamente dirán adiós.

Quisquillosos y les gustan las cosas de cierta manera. Sin embargo, si no puedes cumplir con sus estándares, perderán interés y seguirán adelante [te superan rápido]. Todo con un Virgo debe estar bien, por lo que hay mucha presión en una relación con este signo. Cualquier error, comienza a rezar.

LIBRA

Los Libra, como amigos y amantes, no son confiables. Su actitud indecisa es puramente egoísta, ya que rara vez consideran los sentimientos de otra persona. Sin embargo, su incapacidad para decidirse por un amante a menudo se manifiesta como desapegado. Un rasgo con el que nadie quiere lidiar.

Aparte de eso, son superficiales y materialistas. Les encanta recibir vino y cenas, pero a menudo no harán lo mismo por los demás. No existe la reciprocidad en sus venas. A pesar de ello, quieren atención constante y palabras de afirmación, incluso si no sienten lo mismo por la persona.

ESCORPIO

Son el signo más sexy del zodíaco, lo que se debe en gran parte a su aire de misterio. Los escorpio son muy reservados, lo que puede atraer a las personas durante el comienzo de una relación. Sin embargo —como todo inicio romántico lleno de flores y rosas— tener un amante que siempre sea reservado y tenga dificultades para comunicarse, puede ser un desafío con el tiempo.

Son celosos. Probablemente no te lo dirán, pero lo demuestran con actos de manipulación, a través de los cuales te harán sentir que eres la persona equivocada o la peor relación que han compartido. Tienes el trabajo preparado para ti [un potente red flag].

SAGITARIO

Sagitario suele ser un signo bastante despistado. Están constantemente saltando de una idea o de una persona a otra y su afecto es completamente inconsistente. Un día pueden suplicar pasar el rato contigo y colmarte de amor, y al siguiente pueden ignorar todos tus mensajes de texto sin remordimientos . Así en seco.

La peor parte es que lo admiten y no les importa. No tienen en cuenta cómo tratan a los demás, siempre que obtengan lo que quieren y necesitan en ese momento. No piensan en el futuro.

Además, como se preocupan por el presente, están muy impacientes. Quieren lo que anhelan en un momento preciso, y si no obtienen esa gratificación instantánea de ti, media vuelta, muchas gracias por todo y para casa.

CAPRICORNIO

Los Capricornio son negocios todo el tiempo. Los esfuerzos románticos a menudo pueden convertirse en compromisos laborales con un contrato estricto. Quieren relaciones que los ayuden a crecer y aprender, lo que puede ser una gran presión para otros signos menos elitistas.

Este signo también tiende a ser un poco terco, ya que creen que siempre tienen la razón. También pueden ser pesimistas o, como dirían, “realistas” en lo que respecta al amor y al futuro.

ACUARIO

Acuario es un signo de agua, lo que significa que las personas con este signo viajan en su propia ola de emociones [y confusiones]. Esto convierte a Acuario en uno de los signos más impredecibles.

Un Acuario no sabe lo que sentirá de un minuto a otro, por lo que tampoco hay forma de que su pareja pueda predecirlo con precisión. Dan mucha sorpresa.

Parece distante, con una actitud fría e indiferente que les dificulta atraer parejas. Un carácter que los diferencias en si hay personas dispuestas a estar con uno de ellos. Si sales con un Acuario, prepárate para darle un espacio importante y tiempo a solas: un red flag de los clásicos.

PISCIS

Piscis, como la mayoría de los signos de agua, es sensible. Son demasiado emocionales y, a menudo, tienen dificultades para relacionarse con los demás, porque sienten todo a un nivel tan alto.

Es muy idealista cuando se trata de amor, porque esperan un romance de cuento de hadas. Por eso tienen altos estándares, que no es algo malo, pero Piscis llorará, hará líos y te hará sentir muy mal sino respondes a sus placeres.

A pesar de que quieren que hagas todo lo posible por ellos, a menudo no harán lo mismo por ti. La razón es porque son considerados personas perezosas que están más preocupados por cómo se sienten que por lo que hacen.

