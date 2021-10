“Que le de miedo ir a Pantitlán”: los mensajes más divertidos de la tendencia viral de las red flags en Twitter

Recientemente, en redes sociales surgió una nueva tendencia que consiste en evidenciar las red flags (señales de alerta) que pueden tener las personas al momento de salir con ellas. Sin embargo, el tema escaló a grandes dimensiones y a continuación te contamos los mensajes más chistosos que hay en torno a esto.

Las red flags han ido en todo tipo de sentidos, sin embargo, una cuenta en Twitter dedicada al metro de la Ciudad de México abrió todo un debate y una serie de comentarios que no pasaron desapercibidos.

“Que no sepa transbordar”, fue el tuit que hasta el momento tiene más de 15 mil me gusta.

Ante esto, los internautas no se quedaron atrás y comenzaron a decir algunas acciones que podrían fungir como indicadores para evitar lo antes posible continuar frecuentando a una persona.

Las red flags han ido en todo tipo de sentidos (Foto: Captura de pantalla/Twitter)

“Que se baje en Garibaldi para ir a plaza Garibaldi”, “Que le dé miedo ir a Pantitlán”, “Qué se vaya comiendo en el vagón unos chetos naranjas con salsa Valentina en hora pico”, “Que no te compre el juguete de novedad, para el niño, para la niña a solo 10 pesitos” fueron algunos de los mensajes que pueden leerse en la publicación.

No obstante, las red flags que han inundado las redes sociales no se enfocan solo en el metro, pueden encontrarse en el ámbito laboral como: Que en la publicación de la vacante pongan “‘Se ofrecen prestaciones de ley desde el primer día’ Wey, eso ni siquiera debería estar a discusión, es un derecho básico”.

O incluso en las relaciones románticas comenzó a hacerse burla de esta situación y aparecieron mensajes como: “red flag que no te quiera mantener”.

En otro lado también estuvieron los usuarios que se mostraron inconformes con la tendencia y señalaron que prácticamente todo era una alerta: “¿Te has puesto a leer esto con calma? Técnicamente es red flag ir al baño”, puede leerse en @SimpsonitoMX.

proviene del anglisismo de “peligro” y lo que busca el término es evidenciar algunas actitudes y comportamientos que podrían tener las personas (Foto: Captura de pantalla/Twitter)

Pero, ¿de dónde vienen las <i>red flags?</i>

Del origen se sabe que proviene del anglisismo de “peligro” y lo que busca el término es evidenciar algunas actitudes y comportamientos que podrían tener las personas en las primeras fases de conocerlas y que ayudarían a identificar actitudes violentas o desagradables que podrían agudizarse tiempo después.

Respecto a las relaciones de pareja, existe el violentómetro, el cual es una iniciativa que permite mostrar visualmente cuales son algunas red flags que podrían identificarse en la pareja y así, poder recibir ayuda profesional en caso de ser necesario.

En 2019, The Trust for the Americas de la Organización de Estados Americanos (OEA), apoyado por uno de sus programas emblemáticos, el proyecto VIVE, distribuyeron el “Manual de Prevención de la Violencia contra Niñas y mujeres”, una guía práctica que permite identificar cuándo son víctimas de violencia de género y qué acciones pueden tomar para revertir la situación o salir de situaciones violentas.

Usuarios volvieron trend las red flags (Foto: Captura de pantalla/Twitter)

De acuerdo con este documento, cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público a una persona puede denominarse violencia.

Pero las violencias no se detienen solo en el ámbito romántico, ya que puede existir la comunitaria o, incluso, institucional.

SEGUIR LEYENDO