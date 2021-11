Diana Sánchez revela que Dan Guido padece de una leucemia difícil de diagnosticar: “Sangraba por la nariz”

La excombatiente contó detalles sobre la salud de su novio.

Luego que su novio Dan Guido confesara que padece de leucemia en redes sociales, Diana Sánchez apareció por primera vez en televisión nacional para hablar sobre la enfermedad de su pareja, la misma que la llevó a renunciar a Reinas del Show.

En enlace con América Hoy, la popular ‘Chata’ señaló para el alivio de las conductoras, Ethel Pozo y Janet Barboza, que Dan está mejor de salud gracias a un tratamiento de quimioterapia oral.

“Está muchísimo mejor, gracias a Dios. Ha comenzado hace una semana la quimioterapia, está dando buenos resultados. Todas las semanas le están sacando sangre para que todo vuelva a la normalidad”, indicó.

Además, expresó estar muy feliz por estar nuevamente con él y verlo mejor de salud, ya que lo considera un “hombre maravilloso, dulce y apasionado”.

ASÍ SE ENTERÓ DE SU ENFERMEDAD

Diana Sánchez contó que fue Dan Guido quien la animó a participar de Reinas del Show, pues tenía miedo de separarse de él por tantas semanas. Recordemos que su novio vive en Estados Unidos.

Durante las primeras fechas del programa, la exchica reality recibió la visita de su novio, en donde lo vio muy bien de salud. Sin embargo, unos raros síntomas hicieron que él no pudiera viajar más a Perú para verla.

“Yo tenía conocimiento que estaba mal, pero yo tenía en mente o estaba en negación, no lo sé, que no era eso (leucemia)”, dijo.

Según Diana, las dolencias empezaron después de su cumpleaños número 32, que fue celebrado en una reunión en Nueva York. En aquel entonces, Dan solo presentaba dolor muscular en todo el cuerpo.

Tras hacerse una prueba para descartar el coronavirus, la cual dio como resultado negativo, aparecieron nuevos síntomas como dolor de huesos, cadera, rodilla.

“Un día me dijo, ‘estoy sangrando por la nariz’. Pensé que era alergia o la presión del avión porque él estaba viajando mucho. Era un sangrado extraño”, agregó.

Tras varios exámenes, se dio a conocer que Dan Guido padece de leucemia. Esta noticia la supo Diana Sánchez cuando ya participaba en el programa; sin embargo, renunció cuando fue trasladado de emergencia al hospital.

“Me toca aprender de la enfermedad. Es muy difícil de diagnosticar. Acá, en Estados Unidos, hay muy pocos casos de leucemia que él tiene”, agregó.

Diana Sánchez está en Estados Unidos con su novio. (Foto: Instagram)

AGRADECE A GV PRODUCCIONES

Diana Sánchez era una de las favoritas para llevarse la copa de Reinas del Show. No obstante, renunció inesperadamente al programa de Gisela Valcárcel el 17 de octubre tras una misteriosa llamada telefónica de su novio.

Durante varios días, no se supo más información de la excombatiente, ni de su paradero. Sus compañeras, quienes sabían de todo el drama que estaba pasando, prefirieron guardar silencio.

Ahora que ha confesado que abandonó el reality para cuidar de su pareja, Diana agradeció a GV Producciones por brindarle la oportunidad de regresar a la pista de baile a pesar de haber durado un par de semanas.

“Quiero aclarar esto, porque me fui de un momento del país, pero estoy muy agradecida con la producción. Me brindaron la oportunidad de volver a la pista de baile. Eso me inyectó de alegría y felicidad”, sostuvo.

Lamentablemente, Sánchez no podrá volver al set de América TV, ya que permanecerá al lado de su pareja en Estados Unidos hasta que su salud esté estable al 100%.

Cabe resaltar que la gran final de Reinas del Show se realizará este sábado 6 de noviembre. Isabel Acavedo y Brenda Carvalho son finalistas, mientras que Vania Bludau y Gabriela Herrera disputarán ese día el último cupo para coronarse como la flamante ganadora.

