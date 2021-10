Tongo se encuentra internado en UCI del hospital Arzobispo Loayza

Tongo delicado de salud e internado en UCI. (Foto: Facebook)

Tongo es uno de los cantantes más queridos del Perú, pero lamentablemente se encuentra atravesando por un difícil momento, pues su estado de salud es bastante delicado debido a las complicaciones de su diabetes.

Fue su hija Cint Gutiérrez quien dio a conocer que el músico no se encuentra nada bien, por lo que pidió realizar una cadena de oración con el fin de pedir por la recuperación de su padre.

“Es muy lamentable contarles una noticia que me está partiendo el corazón, que queríamos mantener en reserva, pero la situación está más grave. En estos momentos, mi padre Abelardo Gutiérrez se encuentra muy delicado de salud ”, señaló Cint Gutiérrez a través de Facebook.

“Estoy tratando de mantenerme fuerte y positiva porque es lo que él me enseñó y como él quisiera que estemos todos los que lo conocemos y sabemos de su gran trayectoria. Solo les pido vibras positivas y oraciones para él y esperar con mucha fe a que todo esto pase y mejore ”, añadió.

De inmediato, los seguidores del cantante se hicieron presente y empezaron a comentar deseando el pronto bienestar de una de las figuras más reconocidas de internet en nuestro país.

Cabe precisar que de acuerdo al diario Trome, Tongo se encuentra internado el área UCI del Hospital Arzobispo Loayza. De momento, su estado de salud es totalmente reservado.

“ La diabetes, asociada al sobrepeso y el sedentarismo, ataca al corazón, a la vista y a los riñones, pero también al pulmón . Esta enfermedad silenciosa, que se puede revertir en la mayoría de los casos con ejercicio y dieta, frena la rehabilitación tanto cardíaca como pulmonar”, dijeron los médicos que lo atienden.

Hija de Tongo pide orar por su padre. (Foto: Facebook)

TONGO TENÍA PLANEADO REALIZAR GIRA POR ESTADOS UNIDOS

Como se sabe, Tongo ha ingresado muchas veces a emergencias en lo que va del año; no obstante, de todas salió sin complicaciones graves. A finales de mayo, el artista reveló, en el programa de Magaly Medina, que sufría neuropatía diabética y que estaba en la fase final de la enfermedad.

El cantante tras haber sido visto en el hospital en más de una ocasión, descartó encontrarse grave de salud, es más, entre sus planes se encontraba realizar una gira por los Estados Unidos.

TONGO VIVE UNO DE LOS PEORES MOMENTOS DE SU VIDA

Durante los primeros días de agosto, José Abelardo Gutiérrez Alanya, conocido como Tongo, fue intervenido de emergencia luego de sufrir una serie de quemaduras en los pies al ser atendido por la diabetes que padece hace más de 20 años.

“Me siento mal, hermano. Es triste estar en cama sin saber si podré volver a caminar. Me salieron ampollas en los pies, se infectaron mis pies , luego se puso negro la planta, tuvieron que extraer el tejido muerto y ponerle injertos de piel. Tengo que esperar 15 días para saber si mi cuerpo asimila o lo rechaza. Si es positivo, me tendrán que operar otra vez. Pienso en positivo”, expresó para El Popular.

SEGUIR LEYENDO: