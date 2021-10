Melissa Paredes: descarga GRATIS sus nuevos stickers de WhatsApp tras entrevista

Melissa Paredes es blanco de divertidos stickers de WhatsApp (Foto: Instagram)

¡No la sueltan! Luego de la presentación de Melissa Paredes en América Hoy, los usuarios de las redes sociales aprovecharon sus declaraciones para volver a realizar divertidos stickers para WhatsApp.

Como se recuerda, la exconductora de televisión salió a aclarar los problemas legales que tiene con su aún esposo Rodrigo Cuba, quien acudió a la comisaria de Surco para denunciarla por abandono de hogar.

Asimismo, uno de los momentos más memorables de la entrevista se dio cuando Melissa Paredes presentó un audio como prueba que ella le avisó al futbolista que abandonaría su hogar en cualquier momento.

Sin embargo, pese a los mencionado por la actriz, el ‘Gato’ Cuba la ignora por completo para pedirle que pague parte de la luz de la casa, pues no desea acumular deudas por el departamento.

De otro lado, Melissa Paredes también menciona que ella antes de irse del inmueble pagó el internet del hogar. Fue así que dejó diferentes frases que fueron destacados por el público.

“Me quiere cobrar el internet”, “Me indigna muchísimo”, “No puedo, no quiero”, “Pagar la luz es violencia”, “Él no es mi dueño”, “Recapacita” , son algunos de sus comentarios que ya cuentan con stickers.

Melissa Paredes es protagonista de divertidos stickers. (Foto: WhatsApp)

RODRIGO CUBA RESPONDE A MELISSA PAREDES

Luego que Melissa Paredes se presentará en América Hoy para decir que a Rodrigo Cuba no le interesa su hija y está obsesionado con ella, el futbolista decidió pronunciarse a través de sus redes sociales. El deportista señaló que la modelo lo humilló públicamente.

“Esta es la primera y única vez que saldré a responder. NO ES VERDAD la forma como me han DIFAMADO la abogada de mi aún esposa y ella, a nivel nacional”, inicia el comunicado que publicó Rodrigo.

“ Melissa, me humillaste y yo solo te he querido, respetado y cuidado. Nunca pensé que nuestro matrimonio se terminará así , pero nosotros somos adultos y responsables de nuestros actos”, se puede leer.

“Mi conducta demuestra lo que soy, además que me humillaste a nivel nacional con un ampay, por si no fuera poco, ese día me grabaste sin mi consentimiento teniendo PRESENTE a nuestra hija y, lo publicaste a nivel nacional, SOLO PARA QUEDAR BIEN TÚ”, continúa.

RODRIGO GONZÁLEZ SE BURLA DE MELISSA PAREDES

El popular ‘Peluchín’ resaltó la presencia de la abogada de Melissa Paredes, a quien tildó de ‘figureti’ por sus inoportunas intervenciones cuando la actriz hablaba sobre su divorcio con el ‘Gato’ Cuba.

“Luego salió la abogada de Melissa Paredes bien a la cartera, ella quería que salga todo su outfits completo, acaba de ir a la peluquería, se había hecho las mechas, entonces quería que eso se pague. Entonces se quería robar el show, a cada rato metía su cuchara y miraba a la Melissa con cara de ‘cállate’”, indicó.

Finalmente, Rodrigo González se burló de Melissa Paredes por asegurar que al futbolista no le importaba su bienestar, sino solo que pague el internet y la luz de la casa que compartían.

“Resulta que tenían una bomba imperdible, un material revelador, ¿qué iban a revelar? El material revelar era el recibo de la luz, bueno si tu novio, tu marido o la persona con la que vives te está cobrando el Netflix, denúncialo por maltrato, no entendemos”, sentenció.

