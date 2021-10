Selección peruana: Cómo llegan los ‘extranjeros’ a la fecha doble de Eliminatorias Qatar 2022

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Brazil v Peru - Arena Pernambuco, Sao Lourenco da Mata, Brazil - September 9, 2021 Peru's Andre Carrillo with teammates during the warm up before the match REUTERS/Ricardo Moraes

La selección peruana tiene la oportunidad de sumar puntos en los próximos dos partidos por la próxima fecha doble de Eliminatorias Qatar 2022 contra Bolivia y Venezuela en noviembre.

Por ello, el técnico de la selección bicolor, Ricardo Gareca, dio una conferencia de prensa el viernes 29 para comunicar la lista de convocados para los próximos duelos por Eliminatorias sudamericanas. El ‘tigre’ tomó en cuenta a jugadores que ya se esperaba sean convocados como Gianluca Lapadula, Yoshimar Yotún, Renato Tapia y Pedro Gallese en el arco.

LOS AUSENTES

En comparación a la lista que se presentó para la fecha triple del mes de octubre, en esta ocasión no se llamó a las filas de la blanquirroja al futbolista Santiago Ormeño. Sobre esto, Gareca explicó que no se le tomó en cuenta debido a que por el momento Ormeño no está teniendo continuidad en el León de la Liga MX de México.

Otros ausentes serán Anderson Santamaría, quien a pesar de tener continuidad en el Atlas de México no fue convocado en esta oportunidad. Paolo Guerrero también será una de las grandes faltas en esta fecha. Recordemos que el ‘depredador’ fue desconvocado de los últimos dos partidos de octubre debido a una lesión.

El ‘tigre’ se refirió a la situación de Guerrero y señaló “Es un jugador importante, el capitán, pero más que nada lamentamos su situación. El deseo para estar está en él, pero es un contratiempo”, expresó.

Cabe resaltar, que hace unos días el ‘depredador’ rescindió de su contrato con el Inter de Porto Alegre, por lo que por el momento es jugador libre.

LOS ‘EXTRANJEROS’

En total, son 17 los convocados del extranjero para las próximas fechas de noviembre, en la siguiente lista te contamos como vienen desde la última fecha por Eliminatorias que se disputó en Buenos Aires.

André Carrillo

Se acaba de recuperar de la lesión en la espalda que le impidió participar de la última fecha triple. No obstante, ya jugó 16′ minutos con el Al Hilal.

Luís Advíncula

El ‘rayo’ no ha tenido minutos en Boca Juniors debido a una lesión que sufrió antes del duelo contra la selección argentina en octubre. Sin embargo, ya está entrenando con los ‘xeneizes’

Alexander Callens

El futbolista es una pieza clave en el New York City de la MLS. Tiene cuatro partidos completos con un gol anotado al DC United de Edison Flores y Yordy Reyna que no han sido convocados.

Carlos Zambrano

El ‘león’ no ha tenido minutos en Boca Juniors por suplencia. Zambrano fue titular en el partido contra Argentina en Buenos Aires.

Pedro Gallese

El guardameta lleva cuatro partidos como titular en el Orlando City de la MLS. En total tiene 360 minutos jugados con seis goles en contra.

Gianluca Lapadula

‘Lapagol’ va tres partidos con el Benevento de la Serie B italiana. Jugó 90′ minutos contra Cosenza, 34′ ante Cremonenese 83′ frente a Crotone. Ha anotado dos goles y el fin de semana pasado fue nominado a jugador de la semana por la Serie B gracias a su desempeño en el partido.

Miguel Araujo

Tiene tres partidos con el FC Emmen de Países Bajos y un total de 180′ minutos en la segunda división de dicho país, más 90′ minutos por la copa local.

Renato Tapia

Luego de la lesión que lo alejo de participar en la fecha triple de octubre, el ‘capitán del futuro’ jugó 22′ minutos con el Celta de Vigo ante Real Sociedad.

Miguel Trauco

Todavía no ha tenido minutos con el Saint-Étienne de la Ligue 1 de Francia.

Marcos López

El futbolista tiene dos partidos en la MLS con los San José Earthquakes, contra Austin FC y los Portland Timbers, un total de 114 minutos jugados.

Luis Abram

El futbolista lleva dos partidos con Granada en LaLiga Santander y un total de 180′ minutos frente al Osasuna y Getafe.

Wilder Cartagena

El futbolista tiene dos encuentros con el Al-Ittihad Kaba de la Liga de Emiratos Árabes Unidos y un total de 160′ minutos en cancha.

Yoshimar Yotún

Tiene un total de 76′ minutos con el Cruz Azul de México en los partidos contra Atlas y Chivas.

Pedro Aquino

Tiene dos encuentros en la Liga MX. Jugó 90′ minutos contra Santos Laguna y 37′ ante Tigres UANL.

Sergio Peña

Jugó dos partidos con el Malmö FF. Hizo 90′ minutos ante Varberg y 70′ contra AIK.

Christian Cueva

Tiene un partido con la liga de Arabia Saudita. ‘Aladino’ jugó 80′ minutos contra el Abha y marcó un gol de penal.

Gabriel Costa

Disputó dos partidos con el Colo Colo de la liga de Chile. Tiene 75′ minutos contra La Serena y 88′ ante Universidad Católica.

FECHA DOBLE DE NOVIEMBRE

El primer partido de la selección peruana en esta nueva jornada mundialista será contra Bolivia, con quien se volverá a encontrar luego de perder los 3 puntos en La Paz al caer 1-0. Esta vez el cuadro liderado por Ricardo Gareca jugará como local en el Estadio Nacional el próximo 11 de noviembre. La Conmebol utilizó sus redes sociales para dar a conocer las horas y fechas exactas de los encuentros de noviembre. El primer duelo blanquirrojo se jugará a las 9:00 p.m. hora peruana.

Para el partido contra la selección de Venezuela, la bicolor jugará de visitante, por lo que la escuadra nacional deberá trasladarse a Caracas. El choque entre selecciones está programado para el 16 de noviembre 6:00 p.m. hora peruana/ 7:00 p.m. hora de Venezuela. Recordemos que en el encuentro de ida, la blanquirroja fue superior a la selección vinotinto ganando el partido 1-0 con gol de Christian Cueva.

