Trucos para que dure más la batería de tu iPhone

Uno de los dolores de cabeza más frecuentes de los usuarios iOS es la duración que tiene la batería de los iPhone. Su tiempo de vida es totalmente diferente a los que presenta el Android, por lo que debes estar atento cuando comiencen las fallas técnicas.

Además, hay que tomar en cuenta que los accesorios de iPhone, que no son muy baratos para nuestros bolsillos, tienden a ser más delicados y si no los cuidamos bien, terminan por arruinarse muy rápido. Incluso, los cargadores deben ser originales porque uno genérico no podría complementarse con tu dispositivo.

Aquí te vamos a presentar unas recomendaciones en la configuración de tu iPhone para que puedas maximizar el rendimiento de tu batería. Son cambios y acciones importantes que debes realizar para ver resultados positivos.

La silueta de un hombre se ve frente al logo de Apple, en una fotografía de archivo. EFE/Monica Davey

El modo de bajo consumo: con esto podrás desactivar algunas funciones del sistema. Te mostrarán algunos rangos de tiempo para que selecciones dependiendo de tus necesidades con el despositivo.

Brillo de la pantalla: esta es otra opción que puedes manejar para no usar el brillo automático que viene configurado en tu celular. Elige el más adecuado para tu visión, sin tener que llevarlo al 100%

Modo oscuro en iPhone: es uno de los trucos más recomendados. Según los expertos en tecnología, tener este tipo de configuraciones ayuda a la mejora del rendimiento del celular, reduciendo los blancos (luminosos) y apostando por los oscuros. Incluso, el fondo de pantalla corre un papel importante, apuesta por unos en tonos negros o colores neutros, evitando los coloridos.

Notificaciones: desactiva los avisos que llegan de algunas aplicaciones que tienes en el celular, sobre todo las que no usas con mucha frecuencia. Con esto evitaremos que el sistema se active de inmediato y prenda la pantalla al recibir uno de estos mensajes flotantes.

Apps que no usas: cada cierto tiempo has una limpieza de las aplicaciones que tienes descargadas. En muchas ocasiones, tenemos varias que nos olvidamos que tenemos almacenadas. Estas funcionan incluso cuando no las abrimos, por lo que es importante que marginemos cuales sí y no dejar.

No a las descargar automáticas: en la sección de configuración, restringe este tipo de acciones. Es mejor que tú lo hagas de manera manual para evitar que se hagan modificaciones innecesarias en el teléfono.

Desactiva los datos y Wifi: cuando no necesites estas conexiones, es mejor desactivarlas para que las apps que las usan no funcionen en ese periodo de tiempo.

No actives tu ubicación: evita tener activada esta opción, solo úsala cuando la requieras, como por ejemplo en uso de mapas, registro de lugares, entre otros.

Apple Watch: esta es otra de las opciones que puedes incorporar en tu rutina si es que tienes el dispositivo. Sin necesidad de tocar la pantalla de tu móvil, accede a las funciones necesarias para poder ejecutarlas de una manera rápida y sencilla.

1. Cargue el iPhone hasta el 100 % y una vez que llegue a este punto, manténgalo encendido sin desconectar el cargador durante aproximadamente 2 a 3 horas. Podrá utilizar el dispositivo normalmente en este momento.

2. Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación y deje que la batería se descargue por completo hasta que se apague. Durante este proceso también puedes utilizar el iPhone con normalidad y de hecho se recomienda hacer un uso intensivo con procesos pesados para que la batería tarde menos en descargarse.

3. Una vez apagado el equipo, se debe dejar durante 6 horas sin conectarlo a la fuente de alimentación.

4. Transcurrido un tiempo, es necesario conectar el cargador al iPhone y, manteniendo el dispositivo apagado, dejar que se cargue durante otras 6 horas. Cuando conecte el conector por primera vez, el dispositivo se encenderá cuando la batería esté baja, por lo que deberá apagarlo manualmente.

